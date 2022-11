De beste series deze week: daar is-ie, het nieuwe seizoen van The Crown. ‘Dit blijft een topserie’

Elizabeth Debicki speelt prinses Diana in het vijfde seizoen van The Crown.

Dag Mark, we kunnen er niet omheen: het nieuwe seizoen van The Crown.

‘Klopt, een van de populairste series wereldwijd, en een van de populairste producties op Netflix, is nu te zien. We zijn inmiddels bij seizoen vijf, het voorlaatste seizoen. Een speciaal seizoen ook: deze reeks markeert een wisseling van de cast. Dat is best een gewaagde constructie, vind ik. Kijkers zijn immers vertrouwd geraakt met de vorige acteurs. In films wordt er weleens voor gekozen om iemand ouder te maken, maar in zo’n langlopende serie als The Crown werkt dat gewoon niet.

‘Imelda Staunton, een uitstekende actrice, speelt nu koningin Elizabeth. Sir Jonathan Pryce speelt prins Philip. Dat duo vind ik een van de sterke punten van dit seizoen. We zien ook een nieuwe prins Charles, gespeeld door Dominic West, een acteur die mensen mogelijk kennen van The Wire en The Affair. De rol van Lady Di wordt vervuld door Elizabeth Debicki. Staunton stond voor de lastige taak om in de voetsporen te treden van Olivia Colman, een van ’s werelds beste actrices.

‘Maar dat doet ze echt heel goed. Staunton zet een rol neer die past bij de fase waarin de koningin verkeert. Die begint met een medische keuring op haar 65e verjaardag. Ze komt in een bejaarde levensfase.

‘In principe loopt The Crown tot in the jaren negentig. Het is dus niet zo dat de serie eindigt met de begrafenis van The Queen. Daarover gesproken: dit is het eerste nieuwe seizoen sinds zowel prins Philip als koningin Elizabeth zijn overleden. Alle observaties over ouderdom en troonopvolging, die dit seizoen nogal een rol spelen, zijn daardoor opeens extra betekenisvol.

‘In haar recensie (★★★☆☆) schrijft collega Herien Wensink dat de verhalen rond het paleis zich in eerdere seizoenen afspelen tegen een groots, meeslepend en internationaal decor. Naarmate de monarchie én Groot-Brittannië aan belang inboeten in de wereld, wordt ook The Crown een kleiner drama – meer een paleisdrama. De focus komt te liggen op familieverhalen, en het feit dat alle kinderen van Queen Elizabeth slechte huwelijken hebben. Het huwelijk tussen Charles en Diana, het beroemdst en meest geobserveerd, is daarbij natuurlijk de centrale kwestie. Hoewel de productiewaarde van deze serie er nog steeds aan alle kanten vanaf spat, levert dat een kleinere wereld op.

‘Het blijft natuurlijk gewoon een topserie, met topacteurs. Ik noem graag nog even de vierde aflevering van dit nieuwe seizoen, Annus Horribilis, over het volgens Elizabeth verschrikkelijke jaar 1992. In die aflevering komt alles samen: de familiegeschiedenis, het ceremoniële, het hele persoonlijke. O ja, denk je dan, dit is The Crown op z’n best.’

We gaan kijken. Welke serie tip je verder nog?

‘De vierdelige BBC-thrillerserie Inside Man, gemaakt door Steven Moffat en te zien op Netflix. Moffat is de man achter de serie Sherlock, met Benedict Cumberbatch, wat mij betreft een van de hoogtepunten van de tv-geschiedenis. Dat maakte me benieuwd, alles wat die Moffat doet vind ik interessant.

‘Deze serie kent ook weer een supercast. Acteur Stanley Tucci speelt iemand die zijn doodstraf afwacht in een Amerikaanse gevangenis. Hij is een soort geniale criminoloog die zijn vrouw heeft vermoord. Ondertussen schijnt hij vanachter de tralies zijn licht op allerlei onopgeloste zaken, omdat hij – net als Sherlock – een geniaal vermogen heeft om dingen te zien die anderen niet zien. Deze figuur doet ook een beetje denken aan Hannibal Lector in Silence of the Lambs, die zelf een seriemoordenaar is maar ook andere seriemoordenaars weet te profileren.

‘En dan hebben we de rol van David Tennant, een Engelse predikant in een klein stadje. Die twee werelden kunnen dus niet verder uit elkaar liggen. De predikant komt door een reeks van gebeurtenissen in een steeds moeilijkere situatie. Maker Moffat maakt er een soort puzzel van. We horen Tucci als de geniale criminoloog zeggen dat onder bepaalde omstandigheden iedereen een moordenaar kan worden. Predikant Tennant is een illustratie daarvan: iemand die een goed mens is, kan uiteindelijk toch veel kwaad aanrichten.

‘Er zitten duidelijk goede scènes in, met sterke acteurs. Maar ik had af en toe wel moeite met de geconstrueerde puzzel die Moffat kijkers voorlegt. De toch wat onwaarschijnlijke beslissingen die de Engelse predikant neemt om te illustreren dat ook een goed mens een moordenaar kan zijn, vragen veel van de kijker. ‘Doe het niet!’, schreeuwde ik naar mijn tv-scherm. Dat doet toch wat afbreuk aan de spanning.’

