De beste muziek voor bij de kerstborrel op kantoor en misschien wel de origineelste hiphopnummers van het jaar

Little Simz. Beeld Getty Images

Hoi Robert. Deze week tip je het nieuwe album van de bijna-winnaar van het Songfestival van vorig jaar. Waarom?

‘Sam Ryder is ten eerste ontzettend charismatisch. Hij is vanuit z’n slaapkamer TikToks gaan maken om de coronaperiode door te komen. Gewoon nummers meezingen, dat soort filmpjes. Het leverde miljoenen volgers op. There’s Nothing But Space, Man! (★★★★☆, 14 nummers) is z’n eerste album. Het is een leuk plaatje, heel erg commercieel weliswaar, maar leuk.

‘Ik zag Ryder dit jaar optreden bij de zes uur durende tributeshow van de Foo Fighters, ten ere van hun overleden drummer Taylor Hawkins. Dat was in het Wembley-stadion, zo’n beetje het hoogst haalbare waar je in Engeland kunt spelen. De Queen-bandleden Brian May en Roger Taylor waren twee van de vele special guests die avond. Toen zij Somebody To Love inzetten, kwam Ryder in een soort skipak het podium opgesprongen. Hij zong het echt fantastisch. Het hele Wembley zong mee, bijna honderdduizend man. Het was hartverwarmend. Dit is echt een jongen waar we nog veel van gaan horen, dacht ik. Dat hoopt of verwacht iedereen natuurlijk na het Songfestival, maar dit was wel een ‘oh, wow, dit heeft-ie wel in zich.’

‘Ik denk dat het album nu uitkomt omdat het echt een officepartyplaat is. De nummers lenen zich perfect om lekker te worden meegezongen tijdens de kantoorfeesten, iets wat in Groot-Brittannië tijdens Kerst meer een ding is dan in Nederland. Het nummer Somebody, bijvoorbeeld, is echt een track waarbij iedereen hartstikke dronken op kantoor mee gaat brullen. Een goeie plaat voor deze maand.’

En dan tip je nog een Brits album, van Little Simz.

‘Tijdens het luisteren van No Thank You (★★★★☆, 10 nummers) probeerde ik te bedenken wat Little Simz precies zo goed maakt. Ten eerste zijn de beats die ze gebruikt natuurlijk geweldig. Of ja, het zijn eigenlijk geen beats: het zijn de live of gesampelde drums van SAULT-producer Inflo. Little Simz gebruikt nauwelijks standaard drumcomputers, wel koren, piano, strijkers, gospel en jazz. Dat doet ze heel knap. Het maakt haar nummers origineler dan veel andere hiphop momenteel.

‘Ze heeft een heel rustige flow die goed past bij de orchestrale aankleding van de tracks. Je moet de plaat wel een paar keer goed luisteren voordat-ie echt binnenkomt, om het gevoel voor de nummers te krijgen. Als je dat doet, word je beloond. Vooral van de achtereenvolgende nummers Silhouette, No Merci en X kreeg ik echt kippenvel. Het lijkt bijna één lange flow in plaats van drie nummers, zo goed past het na elkaar. Rustig en ingetogen, ook door de mooie persoonlijke teksten maar zeker ook door de aankleding met die livedrums, het orkest en de koren, echt steengoed. Een van de mooiste hiphopstukken van het afgelopen jaar. Als ik straks thuiskom, ga ik No Thank You meteen weer opzetten.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

Anatolische folk, modern geïnterpreteerd: op het album Ez kî me (★★★★☆, 9 nummers) van het Meral Polat Trio hoor je zowel woestijnblues in optima forma als sinistere gitaarerupties.

Met de sfeer zit het wel goed op de nieuwe plaat Fear of Programming (★★★☆☆, 13 nummers). van techno-icoon Marcel Dettmann. Sombere echo’s en kalm voortratelende ritmes worden opgevolgd door bubbelende baslijnen.