De beste muziek van de week: van Tsha’s blije dancepop naar Brian Eno’s sombere ambient

TSHA Beeld Nicole Ngai

Welk album tip je deze week, Robert?

‘Capricorn Sun (★★★★☆, 13 nummers) van de Britse Tsha. Zij was voor de coronapandemie al goed bezig: ze leerde zichzelf werken met muzieksoftware en was veel aan het dj’en. Maar ja, toen kwam natuurlijk corona en net als iedereen was Tsha op haar eigen huis aangewezen. Van die periode heeft ze goed gebruikgemaakt, hoor je op Capricorn Sun. Ze heeft zich duidelijk verdiept in de diepere geschiedenis van de elektronische muziek.

‘Alle grote Britse dancegenres komen voorbij: drum-’n-bass, breakbeat, en echte clubmuziek als UK garage en ‘progressive house’. Daarmee laat ze horen dat ze in een traditie staat en niet zomaar vanuit een nulpunt muziek maakt, zoals ik dat bij sommige jonge EDM-producers wel hoor: elke keer diezelfde climaxen en drops, dat klinkt soms wat oppervlakkig. Deze jonge Londense Tsha heeft de beste elementen van de clubcultuur vanaf de jaren negentig gepakt en in haar eigen vorm gegoten.

‘Daarnaast zit de plaat ontzettend goed in elkaar. De muziek is heel aanstekelijk - alle melodietjes blijven in je hoofd dansen. Ze gebruikt instrumenten uit India en en Afrikaanse popsamples. Bijvoorbeeld in het nummer Water, met de bijna onherkenbare stem van de Malinese Oumou Sangaré. Het is optimistische muziek; verwacht geen hogere kunstdance, maar toegankelijke house bedoeld voor de dansvloer. Maar zonder plat te zijn. Tsha is echt een groot talent, vinden ze ook in haar thuisland.

Dat klinkt goed. Is het album van Brian Eno ook zo optimistisch?

‘Absoluut niet. Waar Tsha’s album heel vrolijk is, is Foreverandevernomore (★★★★☆, 10 nummers) van Brian Eno nogal een verdrietig album. Het is alsof je van een blije uitgaansavond op zondagochtend thuiskomt en de dinsdagdip al voelt opkomen, en dan Eno nog even opzet. Dat bedoel ik absoluut niet vervelend, want Brian Eno is een van de grootste genieën uit de muziekgeschiedenis. Eno was het brein van de artrockband Roxy Music, vond daarna ambient uit (de rustgevende en zen-achtige elektronische stroming), bracht ook prachtige vocale popplaten uit en was een visionaire producer van U2 en Coldplay.

‘Iedere drie jaar verschijnt er wel een plaat van hem maar zijn laatste vocale album, waar-ie van die prachtige poëtische liedjes op zong, Another Day on Earth, komt alweer uit 2005. Dat is dus 17 jaar geleden, en Eno is nu 74. Op Foreverandevernomore hoor je dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van de aarde, zoals iedereen natuurlijk, maar toch. Daarnaast is-ie zelf ook een stuk ouder. Die twee dingen hebben ’m aangespoord om weer eens wat mooie zinnen op papier te zetten.

‘Het licht in onze ogen dreigt uit te gaan, zingt hij, we zijn misschien wel de laatste generatie die het wonder van het ontstaan van het leven mogen meemaken. Hij voelt het einde aankomen. Niet alleen voor zichzelf maar voor ons allemaal. Heel somber dus, maar indrukwekkende muziek. Hij zingt over kleine observaties in de natuur, de sterren, het licht. Hij hoopt met Foreverandevernomore die betovering van het leven weer af te dwingen, en dat doet hij erg mooi.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

Wie na TSHA niet genoeg heeft van de optimistische dance kan terecht bij Cherry ( ★★★★☆, 14 nummers) van Daphni. ‘Superieur mixwerk’, schrijft Robert van Gijssel, ‘bij voorkeur te ondergaan met de handjes in de lucht’.