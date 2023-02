De beste muziek van de week: twee Robins die je eigenlijk live moet horen

Zangeres Robin Kester Beeld Sanja Marušić

Hoi Robert, je wilde het over Robin Kester hebben vandaag. Waarom?

‘Robin Kester is al een tijdje goed bezig met optredens, EP’s, en singles. We volgen haar dus al wat langer. Nu is haar debuutalbum Honeycomb Shades (★★★★☆, 11 nummers) eindelijk uit en daarop staat eigenlijk alles wat ze de afgelopen jaren gemaakt heeft. Aan de ene kant is dat jammer, want je kent meer dan de helft al. Maar je hoort ook hoe hard ze aan haar unieke geluid heeft gewerkt en hoe goed dat nu in elkaar zit. Plus: voor mensen die haar nog niet kennen is Honeycomb Shades dé plaat om nu te gaan luisteren, dan ben je in één keer bij.

‘Haar muziek klinkt heel broeierig, er zit echt een onderhuidse spanning in. Dat komt ook door die mooie, een beetje hese stem. Daarnaast zijn de gitaartjes en keyboards prachtig op elkaar afgestemd. Op de gitaren zit zo’n fijn galmende echo, je hoort een droog basloopje en goedgeplaatste keyboards. Ik hoor ook een beetje studentenkamerromantiek. Alsof je voor het eerst op jezelf woont, je staart uit het raam met een glas wijn en zet dan deze plaat op. Heerlijk.

‘Het allerleukste aan Robin Kester is dat ze live zo goed is, zag ik pas nog op Eurosonic. De muziek klinkt op plaat heel beheerst, maar live ontploft het helemaal met rockende finales en psychedelische gitaren die alle kanten op scheuren. Dat is nogal een openbaring, zeker als je het voor het eerst ziet en hoort.’

Door naar de andere Robin: Robin Wattie van Big Brave.

‘Als je vaak naar de kleine zaaltjes op festivals gaat, ontdek je een hoop nieuwe dingen. Zo kwam ik een jaar of acht geleden achter het bestaan van de Canadese band Big Brave, die nu een prachtig nieuw album, Nature Morte (★★★★★, 6 nummers), hebben uitgebracht.

‘Hoewel de band nogal heftige, zware muziek maakt, hoor je op Nature Morte dat ze hun inspiratie uit de folk en blues halen. De nummers zijn verhalend en aan de lange kant, van rond de tien minuten. Maar ze hebben allemaal echt een kop en staart, en de losse delen komen aan het einde van de tracks weer heel mooi samen. Het nummer The Fable of Subjugation bijvoorbeeld, over onderwerping en een zo te horen moeilijke liefdesrelatie, is sterk. In de zang van Wattie hoor je echt de folk, of zelfs de door de duivel bezeten blues van Robert Johnson. Het nummer eindigt in een overdonderende finale, waarin ze niet meer hoog en kwetsbaar zingt maar schreeuwt als een bootwerker.

‘Net als Robin Kester is Big Brave waanzinnig om live te zien. Eigenlijk kan dat op plaat niet bestaan, zo’n livesound. Zware drums, twee gitaren die met feedback tegen elkaar ingaan en dan de spookachtige, overslaande stem van zangeres Robin Wattie erbij. Big Brave begon als klein bandje, maar gaat inmiddels de hele wereld over. Ze hebben echt iets bijzonders bereikt. In april staan ze weer op festival Roadburn in Tilburg en ik denk dat ze daar inmiddels op het grootste podium staan.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

De eerste helft van het album Raven (★★★★☆, 15 nummers) van Kelela is wonderschoon, schrijft Gijsbert Kamer. ‘De zang, de melodielijnen, de voorzichtige omgang met beats en de knappe manier waarop de liedjes als een dj-set aan elkaar worden geregen verbazen.’