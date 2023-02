De beste muziek van de week: The Jordan maakt nummers waar Adele blij mee zou zijn

Zangeres Caroline van der Leeuw. Beeld Nick Helderman

Welke plaat tip je deze week, Robert?

‘De meeste mensen zullen Caro Emerald nog kennen, maar zangeres Caroline van der Leeuw heeft dat alter ego laten gaan. Gelukkig is ze terug en bracht ze deze week het debuutalbum uit van haar band The Jordan: Nowhere Near The Sky (★★★☆☆, 15 nummers).

‘Op Noorderslag trad The Jordan vorige maand op. Het was heel verrassend, in positieve en negatieve zin. Om met het minder vrolijke te beginnen: de zaal was halfleeg. En het publiek dat er wel was, stond er keihard doorheen te praten. Dat vond ik best schokkend. Twaalf jaar geleden won Van der Leeuw nog de Popprijs, als een van de succesvolste pophelden van dat decennium. Nu moest ze hard werken om enige interesse bij het publiek los te maken. Dat vond ik wel een wrede constatering over de Nederlandse pop: als je na tien jaar succes eens wat anders probeert, moet je blijkbaar compleet opnieuw beginnen om überhaupt wat aandacht te krijgen.

‘De positieve verrassing was dat ik het optreden erg goed vond. Van der Leeuw is vocaal zó sterk. Als ze zingt, wil je ieder woord volgen. Op Noorderslag zong ze bijvoorbeeld Catwalk, een hartstikke goed nummer waar zelfs Adele blij mee zou zijn: soulvol en een erg goed verhaal. Er staan ook echt wel een paar mindere nummers op Nowhere Near The Sky, zoals Menno Pot ook schrijft in z’n recensie, maar de goede nummers zijn heel goed. Best Damn Day en Naked in the Sun zijn een paar hoogtepunten van deze plaat; het is eigenlijk ambachtelijke luisterpop uit de jaren tachtig, maar dan met moderne elementen, zoals zuigende drums en bassen uit de dubstep, en een beetje triphop. Het is goed dat ze Caro Emerald van zich heeft afgeschud, want als je daar te lang mee doorgaat word je natuurlijk een soort variété-act . Met The Jordan is Van der Leeuw een nieuwe weg ingeslagen. Nowhere Near The Sky is een aparte plaat, het lijkt nergens anders op en het zijn echt háár liedjes. Ga haar live zien, zou ik zeggen.’

Klinkt goed. Heb je nog een tweede aanrader?

‘Mijn persoonlijke ontdekking van de week is een plaat van Vusi Mahlasela: Face to Face (★★★★☆, 14 nummers). De plaat is uitgebracht door het label Strut, dat veel oudere Afrikaanse muziek opnieuw uitgeeft, waaronder dus die van Mahlasela. Hij werd de ‘stem van Zuid-Afrika’ genoemd omdat hij veel protestliederen schreef tijdens de apartheid. Het bekendste is het prachtige When You Come Back, over de terugkeer van Nelson Mandela uit de gevangenis maar ook die van de Zuid-Afrikaanse cultuur.

‘Mahlasela maakte in Zweden kennis met de funky jazzband Jive Connection. Ze gingen samen de studio in en ramden er in een paar uur steengoede muziek uit. Heel heftige, dwingende, dansbare Zuid-Afrikaanse jams eigenlijk. Dat was in 2002, maar het komt nu pas uit. De opnames zijn opgepoetst en geremixt en het klinkt supergoed. Je hoort zijn fantastische stem over heel strak groovende township-jive. Verwacht protestmuziek, beïnvloed door de Zuid-Afrikaanse jazz van de jaren vijftig vermengd met reggae, funk en van die kenmerkende koorzang. De koortjes die je hoort, op het geweldige nummer Abantu Abangana Buso bijvoorbeeld, zijn grappig genoeg gezongen door de Zweedse bandleden van Jive Connection. Een bijzonder album. De thema’s zijn zwaar, maar de muziek is ontzettend feestelijk.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

De New Yorkse tenorsaxofonist James Brandon Lewis heeft nieuwe manieren gevonden om zijn spel te verrijken op zijn nieuwe album Eye of I (★★★★☆, 11 nummers), schrijft Gijsbert Kamer.

Sunny War zingt openhartig over haar zelfdestructieve kanten op Anarchist Gospel (★★★★☆, 14 nummers). Steengoeie liedjes vol gospel, bluegrass en blues, gemengd met de onaangepastheid van de punk.