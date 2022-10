De beste muziek van de week: nummers die aan je ziel gaan kleven, en een dancealbum voor onderweg naar ADE

Arctic MonkeysAlex Turner Beeld K2 - Zackery Michael

Hoi Robert. We beginnen met een grote band: Arctic Monkeys. Wat maakt hun nieuwe album zo goed?

‘The Car (★★★★★, 11 nummers) is inderdaad het album waar iedereen het over gaat hebben deze week. De band is vanaf hun eerste plaat gigantisch groot: ze stonden meteen boven aan de posters van Pinkpop en Lowlands.

‘Het mooie aan Arctic Monkeys is dat ze ontzettend groeien als muziekgroep. Hoewel ze als indierockband begonnen, hebben ze meerdere metamorfoses doorgemaakt. Met The Car is hun geluid weer compleet veranderd. Er zijn nauwelijks gitaren te horen: heel af en toe een mooie solo of een funky gitaartje. Dat vind ik mooi, dat een band zo groeit en de leden echt hun eigen gang gaan. Alhoewel, hun? Dat vraag me wel af: hoe zouden de drie bandleden van Alex Turner deze transformatie vinden? Op The Car hoor je ze een stuk minder. Af en toe een goeie baslijn, en de drums zijn nog wel aanwezig, maar hun aandeel is een stuk kleiner. Het is Alex Turner die alles schrijft en arrangeert, en het orkest heeft een hoofdrol, maar het aandeel van de overige bandleden is een stuk kleiner. Het is een beetje crooners-muziek, een beetje lounge en soul. Soms hoor je James Bond-suspense, ze zouden zo de nieuwe Bond-titelsong kunnen schrijven. Zoals Gijsbert Kamer ook in zijn interview met Turner opmerkt: Turner’s stem is erg ontwikkeld in de coronatijd.

Ik heb de nummers The Car en Big Ideas een aantal keer achter elkaar gespeeld, en dan worden ze steeds mooier. Ze gaan aan je ziel kleven, op een gegeven moment. Met name Big Ideas, omdat Turner daarin zingt over de transformatie van de band, over dat ze begonnen als gitaarbandje en nu omringd worden door orkesten, hoe dat voelt. Arctic Monkeys is een groot voorbeeld voor iedereen in de popmuziek. Het gaat erom wat je voelt en hoe je kunstenaarschap zich ontwikkelt, dáár moet je je muziek omheen bouwen. Niet om succes of volle zalen.

Wat vond je verder nog mooi deze week?

‘Het dancealbum Now Is (★★★★☆, 11 nummers) van Rival Consoles. De Britse muzikant maakte altijd al mooie platen, vind ik, maar deze is nóg beter dan zijn voorgangers. Volgens mij komt dat omdat Rival Consoles op Now Is een soort less-is-moreprincipe heeft toegepast. Eerst gooide hij nog weleens platte melodietjes door z’n nummers, of gesampelde vocalen uit films, maar dat heeft hij nu achter zich gelaten.

‘De plaat klinkt alsof Rival Consoles alles heeft gemaakt met alleen een paar synthesizers en een mixtafel. Bewonderenswaardig, want als je op het Amsterdam Dance Event rondloopt hoor je zo veel dingen die kunnen door de nieuwste techniek, apparatuur en software. Als je dat allemaal in je muziek zou willen opnemen, word je helemaal gek. Op Now Is maakt Rival Consoles met soms alleen maar een bas of percussie een ontzettend meeslepende track. Hoe minder apparatuur hij is gaan gebruiken, hoe meer effect hij bereikt met zijn muziek. De opbouw van het album is prachtig. Het gaat van rustige ambient-achtige stukken naar een hoogtepunt. Now Is is een perfect album voor ADE-gangers die op weg zijn naar een feest.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

De jazzplaat The Sound of Listening (★★★★☆, 10 nummers) van Mark Guiliana klinkt als iets wat je nog niet kent, maar waar je meer van wilt weten. Vooral het samenspel tussen drummer Mark Guiliana en pianist Shai Maestro is inventief, schrijft Gijsbert Kamer.