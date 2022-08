De beste muziek van de week: knettergoeie punkrock en afrobeat van twee échte livebands

John Dwyer van Osees. Beeld Getty Images

Hoi Robert. Twee nieuwe albums van echte livebands deze week. Wat maakt Osees zo leuk?

‘Osees is een nogal experimentele band. Neem alleen hun bandnaam al, die niet altijd Osees was. Hiervoor noemden ze zichzelf OCS, Thee Oh Sees, Oh Sees en nog zo’n vijf andere namen. Niet heel handig als je wil dat mensen je kunnen vinden. Maar ze kunnen het maken, want onder leiding van John Dwyer is de band geworden tot een indielegende. Hun nieuwe album (Osees, A Foul Form, ★★★☆☆, tien nummers) is alweer hun 26ste, en dan doen de bandleden ook nog allerlei solo- en zijprojecten.

‘De genres op Osees’ albums zijn ook steeds verschillend. Van bestudeerde progrock naar surf- en pure punk, het gaat alle kanten op. Op A Foul Form, wat weer meer de punkkant op gaat, staan korte maar toch erg sterke nummers die je wel wil blijven draaien. Fucking Kill Me bijvoorbeeld, vond ik eigenlijk wel een opgewekt trackje. Liefhebbers van het wat rustigere werk kunnen beginnen met Perm Act. Het zijn allemaal korte tracks, de meeste zijn nog geen twee minuten lang. Binnen twintig minuten heb je het hele album gehoord en ben je weer van ze af.

‘Maar het allerbeste aan Osees zijn dus hun concerten. Het blijft een steengoede liveband: op het podium zie je pas echt hoe getalenteerd, goed en muzikaal de bandleden zijn. Je kan er niet bij gaan zitten. Iedereen zou er naartoe moeten gaan, altijd, als je de kans krijgt.’

En wat vond je van het nieuwe album van Kokoroko?

‘Kokoroko is live ook al zo goed, in een totaal ander genre: ze spelen opzwepende afrobeatnummers en op het podium pakken de drie koperblazende vrouwen (met saxofoon, trombone en trompet) telkens om de beurt de hoofdrol, om met ronkende solo’s het publiek mee te slepen.

‘De band bestaat al zo’n zes jaar, en Could We Be More (Kokoroko, ★★★☆☆, veertien nummers) is hun langverwachte debuutalbum. In eerste instantie vond ik ’m iets te gelikt en te makkelijk in het gehoor liggen, maar na een aantal keer luisteren viel op hoe mooi en melodieus de nummers in elkaar zitten. De arrangementen kregen de hoofdrol, in plaats van de solerende blazers. Je hebt de neiging er een beetje bij af te dwalen, maar er zit een mooie, jazzachtige kracht in de muziek. Vooral het nummer Ewà Inú is prachtig, met heerlijke uitstapjes van de trombone, daarna de trompet, en uiteindelijk de sax.

‘De instrumentale nummers vind ik beter dan de vocale, maar je gaat je sowieso niet verdrietig voelen bij dit album. Zowel Kokoroko als Osees zijn allebei geweldig op een podium, en al is het op plaat soms wat minder overtuigend, het mag niemand weerhouden er toch een weekendje voor te gaan zitten.’

Andere albums die luisterwaardig zijn:

Op Florist (Florist, ★★★★☆, negentien nummers) word je omringd door breekbare folkliedjes, en af en toe wat omgevingsgeluiden. Vrolijk makend is het niet, wonderlijk en aangrijpend wel.

Not Tight (Domi & JD Beck, ★★★☆☆, vijftien nummers) van het jazzduo Domi & JD Beck is ook geschikt voor de ruimdenkende pop-, soul- en hiphopliefhebber. Soms raken ze wat ondergesneeuwd door alle grote namen die ook meewerkten, maar de zowel de akkoordenreeksen van Domi als de drumpartijen van Beck zijn virtuoos.