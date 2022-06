De beste muziek van de week is voor luisteraars die niet bang worden van breekbare stemmetjes

Perfume Genius.

Hoi Robert. Hoe vond je de terugkeer van de progrockband Porcupine Tree?

‘Porcupine Tree leeft heel erg. Niet alleen in mijn kringen van muziekvrienden, die ook van harde rock houden, maar ook ver daarbuiten. Het is een cultband, maar wel een cultband die ook in de Ziggo Dome speelt. Dat komt vooral door Steven Wilson, een sympathieke, bescheiden muziekprofessor. Hij is een heel goede producer, die ook veel klassieke rockplaten geremasterd heeft. Daar werd hij heel groot mee, maar ook solo is hij heel populair. Hij speelde onder andere op North Sea Jazz.

Eind jaren tachtig begon hij met wat vrienden min of meer als een grap de band Porcupine Tree. Ze hielden van de klassieke progrock van Genesis en Yes, en wilden als een soort pastiche muziek maken die deze bands gemaakt hadden kunnen hebben. Het publiek vond het prachtig, waarna ze het een stuk serieuzer namen en grote albums begonnen te maken.

Progrock heeft het imago dat het saai en ingewikkeld is en de muzikanten alleen maar voor zichzelf spelen, maar Porcupine Tree bewijst het tegendeel. Het nieuwe album Closure/Continuation (★★★★★), dat na dertien jaar stilte is uitgebracht, is doorspekt van prachtige zang van Steven Wilson, gevoelige teksten, en is gericht op liedjesstructuur in plaats van lange, symfonische stukken. Het is een aangrijpende plaat met een ziel. Progrock, maar ook een fijne popplaat met liedjes die je meteen in je hart sluit.

En ook Perfume Genius heeft een nieuw album.

‘Ja, Ugly Season (★★★★☆) is net als Closure/Continuation erg aangrijpend. Ik weet nog niet helemaal waarom, want het is geen makkelijk album. Het is, zoals recensent Gijsbert Kramer schreef, gemaakt voor een dansvoorstelling, en dat is voelbaar. Je hoort dat er sprake is van Grote Kunst. Het is een mix van klassieke muziek (met strijkers en galmende koperen bellen), en een diepe elektronische productie. Het maakt de muziek mysterieus, freaky en een beetje eng. Het is daarom echt avant-gardistische pop – je moet er even een uurtje voor uittrekken om goed te luisteren.

Er staan een aantal prachtige nummers op, zoals Ugly Season, wat een heel duistere reggaegroove heeft. Ook het nummer Pop Song werkt goed. Het heeft zoals de titel al insinueert meer een popstructuur, met bijna een refreintje. In de afgelopen tien jaar heeft Perfume Genius echt z’n eigen oeuvre opgebouwd – de muziek klinkt zoals die van niemand anders. Het is zijn klankenwereld, zijn universum. Heel bijzonder. Het is specifieke vocale kunst, een beetje zoals Antony and the Johnsons vroeger. Als je er niet van houdt, ben je meteen klaar, dan gaat het niet gebeuren. Maar Ugly Season is zeker een aanrader. Behalve dus als je zenuwachtig wordt van hoge, breekbare stemmetjes.’