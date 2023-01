De beste muziek van de week is van zangeres Naaz die ineens weer terug is

Zangeres Naaz Beeld rv

Hoi Robert. Wat moeten we deze week gaan luisteren?

‘Herinner je je Naaz nog? De zangeres uit Gorinchem werd al op haar 16de ontdekt en maakte zo jong ook al een grote hit, met dj-collectief Yellow Claw. Catch Me werd meer dan 60 miljoen keer gestreamd. Daarna werd ze behoorlijk gehyped. Ze was in 2018 onder andere Volkskrant-poptalent van het jaar, ze was 3FM-talent en won ook nog eens twee Edisons. Nogal een carrièrestart, dus. Toch ging het daarna mis: Naaz verdween volledig uit de muziekindustrie en bijna niemand wist waar ze was gebleven.

‘Tot nu. Naaz is terug en wel met het album Never Have I Ever (★★★★☆, 13 nummers). Op haar vorige album stonden vooral fijne popliedjes, maar dit album is wat dwarser, meer indie. Toch vind ik de opgewekte popnummers die erop staan het leukst, bijvoorbeeld Subliminal Message. Ook het nummer Azadî dat ze zingt in het Koerdisch en is mee te lezen in het Engels is te gek en vertelt veel over haar leven.

‘Dankzij de erg leuke muziekpodcast Sporen van 3FM weten we ook hoe het Naaz de afgelopen jaren verging. Ze kreeg nogal wat klappen te verduren in haar persoonlijk leven en van de muziekindustrie. Dat vertelt ze aan de hand van haar titelnummer Never Have I Ever, dat ze in de podcast heel knap ontleedt.

‘Eerst werd ze als jong meisje volledig opgehemeld en daarna de grond in geschreven, zo voelde het voor haar. Dat gebeurde onder andere na een minder goede show op Eurosonic in Groningen, waar ik bij was en die inderdaad bepaald niet goed was. En dat schreef ik ook op. Ze vertelt er heel grappig over maar je voelt ook haar worsteling met de muziekindustrie, met haar plaats daarin en al die ups en downs.

‘Zo’n twee jaar later verdween ze uit de muziekwereld, ze trouwde en deed een opleiding tot dierenverzorger. Tot ze, dankzij dat ene liedje Never Have I Ever, toch weer een album uitbracht. Het nummer ontstond tijdens een sessie met een paar vrienden en een producer, die hoopten dat ze de muziek weer een kans zou geven.

‘In het nummer zingt ze over alles waar ze de afgelopen tijd mee worstelde, maar vooral over haar relatie. Het nummer veranderde haar leven, zegt ze; ze verbrak de relatie, stopte met haar opleiding en besloot toch weer de de muziek in te gaan. Naaz dwingt bewondering af, vanwege haar lef en de manier waarop ze de worstelingen in haar leven nu op muziek heeft gezet. ’

Klinkt goed. Wat tip je verder nog?

‘De plaat Lines in the Levee (★★★★☆, 11 nummers) van Town Mountain is door problemen bij de platenperserijen nu pas uit op vinyl, terwijl het al sinds oktober te streamen is. Toch wil ik ’m nu nog bespreken, want ik zet het album al een paar weken elke dag even op.

‘Dat betekent denk ik dat het een goede plaat is, al kan ik niet helemaal zeggen waarom. Het zijn gewoon heel goeie americanaliedjes, met banjo en viool en dus veel bluegrass, country en vroege rock-’n-roll. Het gave is dat Town Mountain eigenlijk nogal klinkt als de legendarische band The Band, die ook per liedje wisselden van leadzanger.

‘Comeback Kid is een mooi nummer. Het gaat over het dorpje waarin de zanger opgroeide, en waar hij terugkomt voor een optreden dat, helaas, mislukt doordat-ie backstage een veel te zware joint rookt. Ook Rene is heerlijk: een eenvoudig maar tranentrekkend liefdesliedje. Een gevalletje ‘ik ben altijd weg, altijd maar op tournee, maar hoe verder ik van je weg ben, hoe meer ik van je hou’. Enorm klef natuurlijk en niet origineel, maar toch romantisch.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

Het ging niet goed met zangeres Esperanza Spalding en pianist Fred Hersch toen ze hun live-cd Alive at the Village Vanguard (★★★★☆, 8 nummers) opnamen. Misschien heeft juist dat ongemak ervoor gezorgd dat ze tot het uiterste gingen, schrijft Gijsbert Kamer, want zowel de zang als het pianospel klinken verbluffend goed.’

Op Child Of Sin (★★★★☆, 10 nummers) krijgt het theatrale van de Nederlandse zangeres Kovacs alle ruimte, vindt Pablo Cabenda: ‘Met precies het juiste gevoel voor drama vertelt Kovacs haar verhalen op het kruispunt van pop en muziektheater’.