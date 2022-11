De beste muziek van de week is van Engelands lieveling Stormzy en pre-hype activist Neil Young

Stormzy op Lowlands in 2018. Beeld WireImage

Hoi Robert. We bespreken een heel belangrijke plaat, zei je: die van Stormzy.

‘Jazeker. Heel Engeland keek uit naar zijn nieuwe album This Is What I Mean (12 nummers). Helaas hebben we ’m niet van tevoren kunnen beluisteren, dus de recensie komt wat later. Toch is is dit absoluut de plaat van de week.

‘Stormzy is beroemd geworden met grime: Zuid-Londense rap die ooit door de politie nog in verband werd gebracht met criminaliteit. Maar in 2019 was hij de hoofdact op het Glastonbury Festival, waarmee hij ineens het lievelingskind werd van heel Groot-Brittannië. Dat zorgde voor een gigantische druk, zei hij toen ik ’m interviewde. Hij twijfelde veel aan zichzelf: na Glastonbury liep hij bijna huilend van het podium af, er onterecht van overtuigd dat-ie het verpest had.

‘Ook na dat fenomenale optreden bleef Stormzy twijfelen. Sommige fans vonden dat hij teveel zong, ze vonden dat-ie meer moest rappen, en andersom hetzelfde. Hij trok zich drie jaar terug, tot vandaag This Is What I Mean uitkwam. Het is Stormzy’s soulplaat, zegt hij zelf. Niet omdat het soulmuziek is, maar omdat dit is wat er in zijn ziel zit. Hij zingt veel op deze plaat, onder begeleiding van piano’s en strijkers. Stormzy is heel openhartig in zijn teksten. Het is een prachtige persoonlijke plaat, die meer aan de R&B en de jazz hangt dan aan de hiphop. Het nummer Need You is het opmerkelijkste nummer: samba gecombineerd met R&B, en de mooie donkere stem van Stormzy. Ook Bad Blood, en break-upnummer, vind ik heel gaaf. Op dit album hoor je precies wat Stormzy zelf wil maken, zonder na te denken over succes.’

Dat klinkt goed. Wat luisterde je verder nog dat het aanraden waard is?

‘World Record (★★★☆☆, 11 nummers) van Neil Young & Crazy Horse. Young is inmiddels 77 jaar oud, maar toch is het niet bijzonder dat hij weer een plaat heeft uitgebracht, want dat doet-ie bijna ieder jaar. Hij maakt al z’n hele leven protestmuziek. Inmiddels is bijna iedereen druk met het klimaat bezig, maar dat doet Young al vijftig jaar; hij zong onder andere over de roofbouw op de aarde in 1990 en maakte nummers tegen genetische modificatie van Starbucks.

‘World Record is een ontroerende plaat vol met dit soort nummers. Hij lijkt het stokje te willen overdragen, zoals hij zingt op het nummer I Walk With You. Een mooie boodschap: hij loopt over de planeet en realiseert zich dat hij er straks niet meer is, maar zingt dat-ie nog wel met ons meeloopt.

‘De Young-fan kan zeker van dit album genieten, met het nummer Chevrolet bijvoorbeeld; een oudemannenrocknummer van een kwartier lang. Het een soort afscheidsnummer over de wegen die achter hem liggen, waar hij vroeger met z’n oude Chevrolet overheen reed. Een mooi nummer, ik kreeg toch wel een brok in m’n keel. Young is niet bitter, niet angstig, hij is tevreden met z’n herinneringen. En hij is natuurlijk een van de grootste artiesten ooit - ik hoop dat hij nog lekker door blijft gaan.’

Ook dit is luisterwaardig deze week:

Op Dawn of the Freak ( ★★★☆☆, 10 nummers) hoor je mooie ijzige gitaarlijnen onder de afgeknepen stem van Joachim Liebens, alias The Haunted Youth. Het doet denken aan de vroege jaren tachtig, schrijft Gijsbert Kamer.