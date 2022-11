De beste muziek van de week is van de Nederlandse indiekoning en een Noorse cultband met zelfspot

Personal Trainer

Hoi Robert. Wat tip je deze week?

‘Het is een heugelijke dag voor de Nederlandse popmuziek: de Amsterdamse band Personal Trainer heeft z’n eerste album uitgebracht. Big Love Blanket (★★★★★, 10 nummers) is een heerlijke, opwindende indieplaat. Explosief, maar ook in de rustige nummers heel erg mooi. Intelligent, goeie teksten, leuke hooks, slimme gitaarpartijen. En ieder nummer wordt opgetild door frontman Willem Smit, die zijn teksten prachtig voordraagt. Personal Trainer is zo’n band die het buiten de grenzen goed gaat doen, en dat hebben we niet zo vaak. Ze spelen deze week al in Engeland.

‘De band, die naast de leadzanger uit nog zes leden bestaat, cirkelt rondom Smit. Hij is sowieso een beetje een spin in het web in de Amsterdamse indiescene. Zijn vriendin is Pip Blom, leadzangeres van de gelijknamige band, dus met z’n tweeën zijn ze echt het koningskoppel van de indie.

‘Je bent geneigd allerlei bands te noemen waarop ze lijken. Het mooie, langzame nummer Milk klinkt een beetje als Paul Mccartney, verderop hoor ik ook een beetje The Kinks, maar ook LCD Soundsystem. En je hoort ook echt de rijke popgeschiedenis die in Big Love Blanket verwerkt zit, maar de band heeft toch een eigen geluid, ze spelen niets na.

‘En ook zonder al die associaties uit het verleden springen de nummers uit de speakers. The Lazer bijvoorbeeld, een nummer waar je gewoon op wil dansen in een club, heeft een lekker springerige gitaargroove. En Personal Trainer houdt op elk nummer tot het eind je aandacht vast, zoals recensent Pablo Cabenda ook schrijft.

‘Omdat het voornamelijk een liveband is hebben ze vooralsnog vrij weinig luisteraars op de streamingplatforms, ze konden de afgelopen jaren natuurlijk niet veel spelen. Maar: ze presenteren hun album volgende week zondag in Concerto in Amsterdam, zijn het voorprogramma van De Staat en staan ook op festival Le Guess Who in Utrecht. Dat grote publiek gaat echt wel komen, zeker met dit album.’

Dan door naar Noorwegen, met Darkthrone.

‘Het eerste wat me opviel aan de nieuwe Darkthrone was de albumhoes. De hoezen van deze band waren in de jaren negentig altijd heel morbide en satanisch, maar op de nieuwe plaat Astral Fortress (★★★★☆, 7 nummers) zie je een oude metalhead schaatsend over een Noors meertje. Dat geeft meteen de richting aan van deze plaat, dat beetje zelfspot.

‘De black metal was een nogal nihilistische, kwaadaardige stroming in de jaren negentig, maar is vandaag de dag de meest vernieuwende stroming in de heavy muziek. Darkthrone is met de wereldplaat A Blaze in the Northern Sky uit 1992 een van de grondleggers van het genre. Op Astral Fortress zijn ze helemaal weg van het oude idioom: het lijkt alsof ze de schoonheid van de muziek nu op een toegankelijke manier laten horen. En die schoonheid zit hem onder andere in de triestheid en mineur van die lang doorgonzende gitaarakkoorden, die op deze plaat heel mooi opgenomen zijn, met een heel analoog geluid.

‘Ik heb Astral Fortress nu al wel een keer of dertig geluisterd, denk ik. De nummers groeien gewoon aan je vast. Darkthrone is nooit een grote band geworden, ze traden ook nooit op. Maar het is een legendarische cultband. Dit album is ook leuk voor nieuwe luisteraars van black metal: het is geen pokkeherrie, maar eigenlijk een heel laagdrempelige plaat.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

De 98-jarige (!) altsaxofonist Marshall Allen houdt het nalatenschap van jazzcomponist Sun Ra al dertig jaar levend in het Sun Ra Arkestra. Dat doet hij op het nieuwe album Living Sky (★★★★☆, 7 nummers) krachtig en soms ontregelend, met ondersteuning van de wonderschone melodieën van de negentien meespelende muzikanten.

Peter van Rooijen blinkt uit als scherpzinnige songwriter en heeft zich op zijn nieuwe album Liefde, dood & Bob Ross (★★★★☆, 13 nummers) lekker uitgeleefd in de arrangementen, schrijft Joris Henquet. Verwacht muzikale knipogen naar Brel en Doe Maar, op een alles behalve burgerlijk album.