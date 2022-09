De beste muziek van de week is experimenteel, avant-gardistisch en soms rustgevend

Björk op 30 juli 2022, tijdens een optreden in Noorwegen. Beeld Getty

Van welk album was je deze week onder de indruk, Robert?

‘Fossora (★★★☆☆, 13 nummers) van Björk. Een nieuwe Björk is sowieso een ding, vind ik, want ze is al vanaf de jaren negentig een gigantische kracht in de popmuziek. Verwacht op Fossora alleen geen hits of zelfs liedjes, want in de nummers zitten nauwelijks refreintjes en weinig in de muziek is herkenbaar. Het is beter om ernaar te luisteren alsof het gecomponeerde klassieke muziek is. In haar podcastserie Sonic Symbolism, die ik deze week luisterde, legt ze uit hoe haar platen tot stand zijn gekomen: in welke levensfase ze zat toen ze ze maakte en welke symbolen ze gebruikte in haar muziek – en op de albumhoezen. Intrigerend. Voor haar album Homogenic, bijvoorbeeld, gebruikt ze onder andere de woorden ‘strijder’, ‘groen’, ‘vulkanische beats’ en ‘confronterend’.

‘Fossora is geen makkelijke popplaat die je meteen bij je nekvel grijpt. Je kunt niet aanhaken bij een herkenbaar stukje muziek. Maar wanneer je ernaar luistert alsof er een muzikaal verhaal wordt vertelt, is het ook echt superfascinerend. Björk werkt op deze plaat vooral met blazers, zoals basklarinetten, die ze naast een soort hardcore plaatst. Echt van die harde BWAM-BWAM-BWAM-beats. Heel vreemd, niet per se mooi, maar wanneer je het voor de eerste keer hoort, weet je eigenlijk al dat je het vaker gaat luisteren.

‘Er zit veel diepgang in, alleen al in haar teksten. Dat is niet met één keer draaien voorbij. Het nummer Sorrowful Soil is bijvoorbeeld prachtig; honderden stemmetjes op elkaar gestapeld, als een steeds groter wordend koor. Bloedmooi en volkomen uniek: niemand anders maakt dit.’

En wat luisterde je nog meer?

‘Music for Animals (★★★★☆, 10 nummers) van Nils Frahm. Op het hele album komt geen piano voor, terwijl dat toch zijn voornaamste instrument is. Frahm werd vooral bekend met zijn liveoptredens, waarbij hij met allerlei objecten (zoals wc-borstels) zijn piano van binnenuit bewerkte. Verrassend genoeg erg opzwepend.

‘Music for Animals is een elektronische ambientplaat, heel rustgevend. Er lijkt soms niets te gebeuren in de nummers, alsof het één lange grondtoon is. Dan duurt het ook nog knetterlang: sommige nummers zijn wel 25 minuten, de hele plaat duurt maar liefst drie uur. Het is meer een soort bewustzijnsbegeleiding; als je er goed naar luistert kom je in een andere zone terecht. Niet lekker aan het werk gaan met de plaat op de achtergrond, maar echt even je ogen dicht en erin opgaan, want dan hoor je ineens dat elke minimale toonverandering klinkt als een groot evenement.

‘De nummers duren zo lang omdat je dat gevoel anders nooit bereikt bij je luisteraar. Het nummer Sheep in Black and White bijvoorbeeld heeft een zacht bonkend geluid, daar zit echt een hartslag in, het wordt dan bijna techno. Je moet er even voor gaan zitten, maar het is hoogwaardige muziek. Er is duidelijk over nagedacht.’

Ook dit is luisterwaardig deze week:

Cool It Down (★★★★☆, 8 nummers) van de Yeah Yeah Yeahs is met een dik halfuur geen langdurend album, maar indruk maken ze wel, schrijft Menno Pot. Het album begint onheilspellend en overdonderend, maar eindigt dansbaar.

Eerie Wanda heeft met Internal Radio (★★★★☆, 11 nummers) een héél ander album dan haar eerste twee (lucide pop en grommende indierock) gemaakt. De nummers zijn introspectief, soms wat duister, maar altijd met een delicaat dreampopgeluid.