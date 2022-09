De beste muziek van de week: het te gekke debuutalbum van Kenny Beats bezorgt kippevel

Hiphopproducer Kenny Beats.

Hoi Robert. Welk album mogen we deze week niet missen?

‘Louie (★★★★☆, 17 nummers) het debuutalbum van de te gekke Amerikaanse producer Kenny Beats. Hij maakt op een heel ambachtelijke manier beats voor onder andere Vince Staples en Denzel Curry, en dat doet-ie steengoed. Toch wilde Kenny Beats nooit een soloalbum maken, tot hij naar eigen zeggen iets te vertellen had. Louie gaat voornamelijk over zijn vader, een radio-dj die vorig jaar gediagnosticeerd werd met kanker.’

‘Ondanks dat verdriet klinkt de plaat eerder als een nostalgische herinnering aan zijn vader, de plek waar hij opgroeide en zijn jeugd. Je hoort jazz, soul, en samples van deep cuts; onbekende nummers van vaak ook onbekende artiesten. Twee nummers op Louie zijn echte kippevelnummers. De eerste isThe Perch, waarop je z’n vader op de radio een nummer aan hoort kondigen, met op zijn schoot de kleine Kenny die ook even in de microfoon mag praten. Dan heb je mij, hoor.’

‘Nog mooier wordt het bij Eternal, waar hij een sample van Shira Small gebruikt: een onbekende zangeres die in de jaren zeventig één plaat heeft gemaakt en net als Joni Mitchell wilde klinken. Maar ja, iedereen klonk als Joni Mitchell in die tijd, dus ze ging na die plaat gewoon een baan zoeken. Kenny Beats heeft van haar zinnen over het eeuwige leven een prachtig eerbetoon gemaakt. Louie is een collage van beats en samples maar vooral ook emoties. Het zijn weliswaar bijna allemaal korte stukken van twee of drie minuten, maar het ene nummer gaat vlekkeloos over in het volgende.’

Welk album tip je verder nog?

‘Sampa the Great heeft haar nieuwe album As Above, So Below (★★★★☆, 11 nummers) uitgebracht. Ze komt uit Zambia, is opgegroeid in Botswana, heeft gestudeerd in Amerika en woont nu in Australië. Dat hoor je ook in haar muziek, die een mooie mix van allerlei stijlen is, zoals recensent Menno Pot ook al schreef. Op de nieuwe plaat is dat vooral duistere hiphop gemengd met muziek uit zuidelijk Afrika, met heel mooie zangstukken in het Bemba, een van de meest gesproken talen in Zambia.’

‘Ogenschijnlijk zijn dat twee dingen die niet veel met elkaar hebben, diepe hiphop en traditionele vocale muziek uit zuidelijk Afrika, maar ze combineert ze heel sterk met elkaar. Vooral het nummer Never Forget is knap. Sampa the Great heeft soms een bijna cartoonachtige stem, en ze zingt in die track over een aantal dingen waarin de Afrikaanse cultuur leidend is geweest voor de wereld. Bij alles wat ze opsomt, zingt ze ‘never forget’; vergeet dat niet, wij waren de eersten. Heel goed gelukt. As Above, So Below is intenser en indringender dan haar vorige platen, maar eindigt met nummers die meer de poppy, neo-soul kant opgaan.’

Dit is ook luisterwaardig deze week:

Op het album Everything I Know About Love (★★★★☆, 13 nummers) hoor je muzikale fijngevoeligheid van de Chinees-IJslandse zangeres Laufey. Haar stem is naturel, schrijft recensent Pablo Cabenda, haar voordracht zacht en sterk, gecombineerd met een achteloze precisie.

Zeven lange stukken die spirituele jazz ademen op het album I Survived, It’s Over (★★★★☆, 7 nummers) van Rich Ruth. Een intens auraal spektakel, vindt Gijsbert Kamer, waarbij je in een staat van trance wordt gebracht.