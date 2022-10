De beste muziek van de week: Gabriels gaat gewoon heel groot worden en ook Shygirl heeft hitpower

Gabriels.

Hoi Robert. Welk album mogen we deze week niet missen?

‘Angels & Queens Part I (★★★★☆, 7 nummers) het eerste echte album van het muzikantentrio Gabriels. Eigenlijk is het de helft van een album (het tweede deel verschijnt in maart volgend jaar), maar wát een eerste helft. Gabriels stond de afgelopen tijd op een aantal festivals, waaronder Le Guess Who in Utrecht. De drie mannen maakten daar flink wat indruk. De stem van zanger Jacob Lusk klonk als een galmende koperen klok, soms bijna als een operastem. Heel indringend.

‘Als kind zong Lusk in gospelkoren in de kerk en in 2016 deed hij mee aan de talentenjacht American Idol. Dat bleek verschrikkelijk te zijn: veel was gescript en Lusk werd geacht een stereotype rol te spelen, zei hij tegen de BBC. Dit is helemaal niks voor mij, dacht-ie na dat avontuur, en hij ging verder als koorleider.

‘Tot de klassiek geschoolde producers Ari Balouzian en Ryan Hope voor een soundtrack bij een commercial bij Lusks koor terechtkwamen. Het klikte en Balouzian en Hope wilden zo graag een eigen nummer met Lusk maken dat ze met een mobiele studio naar z’n kerk kwamen. Lusk vond het plezier in eigen muziek maken terug, met als voorlopig eindresultaat deze plaat. De albumhoes waarop hij gedoopt wordt moeten we zien als zijn muzikale wedergeboorte, zei hij.

‘Angels & Queens Part I is het best te omschrijven als moderne soul, zoals recensent Gijsbert Kamer ook schrijft, met een hoop elektronica. Lusk gebruikt vooral zijn falsetstem, daar moet je een beetje van houden, met een mooi vibrato erin. De muziek is vrij intens en best dramatisch, maar er zit toch veel lucht in de arrangementen. Het is niet helemaal volgesmeerd. Luister bijvoorbeeld naar The Blind. Prachtig. Ik las ergens in een recensie dat dat nummer klinkt alsof Marvin Gaye met Portishead samenwerkt: klassieke soul gecombineerd met vertraagde triphopbeats. Ook To the Moon and Mack is een heel fijn nummer. Volgens mij gaat Gabriels gewoon heel groot worden.

Wat is nog meer een aanrader deze week?

‘Net als Gabriels verlegt de Britse muzikant Shygirl muziekgenres. Ze mixt hiphop met pop en dance, maar ook met avantgardistische beats. Ze zweeft overal een beetje tussendoor. Muziekjournalisten hebben daar een irritante term voor bedacht waardoor niemand echt meer weet wat het is: hyperpop. Pop met moeilijke beats, betekent het vooral. Toch is haar debuutalbum Nymph (★★★★☆, 12 nummers) geen ingewikkelde plaat: dj’s kunnen bijna elk nummer opnemen in hun set.

In het nummer Poison combineert ze een trekharmonica met pure house. Een heel specifiek geluid, met een heel aanstekelijke tekst. Op Shlut, ook al zo’n mooie track, hoor je hetzelfde principe maar dan met een akoestische gitaar. Dat is nogal een raar instrument in die omgeving, maar het klinkt geweldig. Heel mooi gearrangeerd en op muziek gezet. En ook al werkt ze met zoveel steengoede producers: op Nymph heeft Shygirl de leiding. Bijna ieder nummer heeft hitpower.’

En ook dit is het luisteren waard deze week:

Het pas 24-jarige Friese popfenomeen Joost Klein is alweer toe aan zijn achtste album, Fryslân (★★★★☆, 14 nummers). Het is verreweg zijn beste, schrijft recensent Gijsbert Kamer: Joost verwoordt en verklankt zijn gevoelens op een briljante manier.

De platenreeks The Bootleg Series staan vol met niet eerder verschenen opnamen van Miles Davis. Op de zevende plaat in deze serie, The Bootleg Series, Vol. 7: That’s What Happened (★★★★☆, 28 nummers), hoor je Davis in bloedvorm tijdens een concert in 1983.