De beste muziek van de week: ‘Eindelijk is het dan zover, een kerstplaat van Alicia Keys’

Alicia Keys. Beeld Ralph Bavaro/NBC via Getty Image

Hoi Robert. Waar trappen we de kerstweek mee af?

‘We beginnen met een artiest die van mij al veel eerder een kerstplaat had mogen maken: Alicia Keys. Dankzij Santa Baby (★★★★☆, 10 nummers) is het nu eindelijk zover. Je hoort drie tonen en je zit meteen in de kerstsfeer.

‘Kerstmuziek is sowieso nogal een specifiek genre: je houdt ervan of je haat het. Ik vind het heel leuk, maar ik vraag me altijd af waarom. Alicia Keys blijkbaar ook, want ze zingt erover. Ze vraagt zich in het nummer Old Memories on Christmas af waarom kerstmuziek mensen zo sentimenteel maakt. Kerst brengt je terug naar je mooiste jeugdherinneringen, zingt ze, wanneer er cadeautjes onder de kerstboom liggen en je opa’s en oma’s er nog bij zijn.

‘Als je de kerstmuziek die je toen ook al luisterde opnieuw hoort, kom je direct in een soort draaikolk van warme gevoelens terecht. Ze zingt ook dat die sentimentele gevoelens steeds erger worden als je ouder wordt, wat ik kan beamen. Het blijft niet zo ernstig hoor, op Santa Baby: het nummer December Back 2 June is ook heel goed en gewoon een leuk en vlot r&b-trackje, en meer een throwback naar de jaren negentig.

‘Toch vind ik Old Memories on Christmas het allermooiste nummer op de plaat. Het is zo herkenbaar dat je volgend jaar december meteen weer denkt: hé, dat is weer dat kerstnummer van Alicia Keys. Het zou zomaar een klassieker kunnen worden.

‘Weet je trouwens wat op het moment wereldwijd het meest gedraaide kerstnummer is? Nee, het is dus niet Mariah Carey, maar Chris Rea met Driving Home for Christmas. Dat schijnt vaker zo te zijn. Maar wie weet, wellicht is het volgend jaar wel Alicia Keys met Old Memories on Christmas.’

Goed om te weten. Wat kan er nog meer in de kerstplaylist?

‘Kerstmis wordt in Scandinavië diep fanatiek gevierd: je schijnt er zelfs permanente kerstwinkels te hebben. Op muziekgebied is er dan ook veel te vinden. Ik heb in IJsland ooit een geweldige plaat met kerstnummers van Björk gevonden, waaronder het mooie Jólakötturinn. Dit jaar hebben ook de Noren een mooi nieuw kerstalbum: Over deg vil stjernen skinne (★★★★☆, 11 nummers) van Maria Mohn. De plaat is een stuk traditioneler dan die van Alicia Keys, want Mohn is een erg klassiek geschoolde zangeres.

‘De plaat is in een kerk opgenomen en dat hoor je. De akoestiek is prachtig, er is een jazz-achtige begeleiding op piano en bas, maar de teksten zijn ook vrij kerkelijk. Toch is het warm en intens en ook een beetje exotisch omdat het zo anders is dan alle versleten kersthits die wij telkens opzetten.

‘Mohn zingt in het Noors maar ook als je die taal niet verstaat, voel je de kerstsfeer. Zeker rond het midden van de plaat, in het nummer Julemagi. Daarin vraagt ze zich af of het familiegevoel van Kerst weer terug zal komen na de coronaperiode. ‘Ja’, zingt ze. ‘Ik zie je verwachtingsvolle glimlach, ik denk dat het goed gaat komen’. Naaah, kom op, dat is mooi toch?’

Ook dit is het luisteren waard deze kerst:

Alle kerstliedjes van Louis Armstrong zijn bij elkaar gezet op het nieuwe album Louis Wishes You a Cool Yule (★★★★☆, 11 nummers). Het album is aangevuld met klassiekers als What a Wonderful World, wat perfect aansluit met Armstrongs kerstnummers, vindt Gijsbert Kamer.