De beste muziek van de week: een optocht van de adel van de rockmuziek

Hoi Robert. Je tipt deze week het nieuwe album van Ozzy Osbourne. Waarom?

‘Ozzy Osbourne heeft een hoop interessants te delen op zijn nieuwe plaat Patient Number 9 (★★★★☆, dertien nummers). Hij is aan z’n laatste jaren toegekomen, hij lijdt ook aan de ziekte van Parkinson, en daar schrijft hij aangrijpende songteksten over. De 73-jarige zanger zingt bijvoorbeeld dat hij soms geen controle meer heeft over z’n lichaam en op straat terechtkomt met z’n gezicht naar de stoep, waardoor hij het gevoel heeft dat de hemel hem uitlacht. ‘Waarom moet het zo eindigen? Waarom is mijn leven zo’n verdrietig liedje geworden?’ Nogal openhartig, en het is dus echt meer dan een album van iemand die nog één keer een rockplaatje wil maken. En daarom erg te waarderen.

‘Ozzy Osbourne is een legendarische zanger die de muziekgeschiedenis heeft veranderd. Met zijn band Black Sabbath – begonnen als een bluesrockband met bandleden die ook nogal van jazz hielden – heeft hij min of meer per ongeluk de heavy metal uitgevonden. Een jaar of negen geleden interviewde ik Osbourne en hij was toen zó sympathiek. Echt een beleefde Britse gentleman. Nogal onverwacht voor zo’n rockbeest, vond ik. Toen was wel al duidelijk dat het niet goed met hem ging, na een woest leven. Dat gaat niet lang meer duren, dacht ik toen. Maar toch heeft hij nog een flink aantal albums uitgebracht. En het zijn nog behoorlijk goede platen ook.

‘Er staat geen enkel overbodig rommelnummertje op Patient Number 9. Hij speelt samen met Eric Clapton, met gitarist Tony Iommi van Black Sabbath, bassist Robert Trujillo van Metallica en drummer Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Eigenlijk een optocht van de adel van de rock. Dan heb ik nog niet eens gezegd dat Taylor Hawkins – de onlangs overleden drummer van de Foo Fighters – óók nog meespeelt. Het moet een van zijn laatste projecten zijn geweest. Dat maakt deze plaat helemaal bijzonder.’

Welk album raad je nog meer aan?

‘Natural Brown Prom Queen (★★★★☆, achttien nummers) van Sudan Archives. Een bijzondere plaat waar je héél vaak naar kunt luisteren. Sudan Archives’ stem vind ik persoonlijk wat gewoontjes, maar er gebeurt een hoop op dit nieuwe album. Ze haalt elementen uit de dance, de hiphop, maar je hoort ineens ook flarden van hoempa-orkesten, dan weer een stuk jazzrock op de achtergrond en natuurlijk haar herkenbare elektrische viool.

‘Muzikaal gezien is Natural Brown Prom Queen dus een topplaatje. Draai ’m in z’n geheel, schreef recensent Gijsbert Kamer al, en dat is een goed advies. Het nummer #513 bijvoorbeeld, een complexe track met een hoop interessante arrangementen. ChevyS10 is ook zo gaaf: bij bijna iedere maat lijkt er iets bijzonders te gebeuren. Het verandert steeds van sfeer en klankkleur. Het is een album zonder clichés – alsof Sudan Archives from scratch de popmuziek opnieuw in elkaar wil zetten.’

Ook dit is het luisteren waard deze week:

Hoewel het aan het grote publiek voorbij lijkt te gaan, is Hallo Venray al zo’n dertig jaar een van de beste rockbands van Nederland, schrijft Gijsbert Kamer. Hopelijk brengt hun nieuwe prachtplaat Coffee and Cake (★★★★☆, elf nummers) daar verandering in.

De Engelse rockband Suede keert met het nieuwe album Autofiction (★★★★☆, elf nummers) terug naar de basis. De beste en coherentste plaat sinds hun debuutalbum uit 1996, vindt recensent Gijsbert Kamer.

