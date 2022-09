De beste muziek van de week: een beetje kitsch, maar stiekem hartstikke vet

Heilung. Beeld Andy Julia

Hoi Robert. Je wil deze week twee curieuze albums bespreken. Waar beginnen we mee?

‘The Painter (★★★☆☆, 13 nummers) van William Orbit, een van de grootste producers van de jaren negentig. Hij maakte bijna klassiek aandoende dancemuziek. ‘Ambient dub’ heette dat toen, of ‘chill-out’. Een beetje van die zonsondergangmuziek, maar echt heel goed. Hij werd daardoor een veelgevraagde producer van bijvoorbeeld U2 en Madonna – hij was echt dé man die je moest hebben als je een modern geluid wilde.’

‘William Orbit had dus nogal een druk leven, tot hij een jaar of vijftien geleden bewust besloot aan de drugs te gaan. Dat ging helemaal mis. Hij raakte zwaar verslaafd, werd ’s ochtends wakker tussen de dozen op straat, werd uiteindelijk opgenomen in de psychiatrie maar kwam er toch weer bovenop.’

‘Technische ontwikkelingen hadden hem inmiddels ingehaald. Dus om weer muziek te kunnen maken, moest hij alles opnieuw leren. Grappig genoeg is er bijna niks veranderd. The Painter klinkt bijna exact als zijn geluid in de jaren negentig. Leuk voor de fans, maar het is ook wel een plaat vol beschaafde dance van twintig jaar geleden. Desondanks staan er een aantal mooie nummers op. I Paint What I See, bijvoorbeeld, met zangeres Beth Orton. William Orbit is hersteld van een gigantische crisis, en The Painter is de goede afloop van dat tragische verhaal en daarom toch de moeite waard.’

Dan tip je ook nog Heilung, een ‘heidense folk-band’.

‘Heilung is een heel mysterieuze Noors-Duits-Deense band. Op het podium zijn ze een gigantisch spektakel, omdat ze met sjamanistische Vikingkleding optreden en rituelen uitvoeren. Ze komen uit de wereld van de re-enactment, waarbij geschiedenisliefhebbers zich verkleden en historische gebeurtenissen naspelen. Daarnaast begonnen ze ook muziek te maken, geïnspireerd op de Noordse mythologie, en dat pakte heel goed uit.’

‘Ze gebruiken onder andere trommels met dierenvellen, rammelende botten en koehoorns. De muziek van Heilung is niet per se precies hoe het bij de Vikingen of in de bronstijd heeft geklonken, want er was geen notenschrift. De band doet meer een poging om de sfeer van die tijd, vooral op spiritueel gebied, met animisme en het contact met de natuur, weer tot leven te wekken. Hun betoverende muziek doet het zowel live als op hun nieuwe plaat Drif (9 nummers) heel goed.’

‘Het klinkt misschien een beetje kitscherig, zo’n carnaval op het podium, maar ik werd er erg door geraakt. Het maakt iets in je wakker. Je hoort op Drif echt niet alleen tokkelende harpjes en rammelende botjes: het is ontzettend goed opgenomen en geproduceerd. Vikingcultuur is enorm populair op dit moment, en dat zie je ook als je bijvoorbeeld de clip van hun nieuwe nummer Anoana kijkt: daar is veel geld in gestoken. Het is best wel toegankelijke muziek, geen herrie, rijk gecomponeerd en helemaal zonder gitaren. Dat is ook weleens lekker. Het raakt soms een beetje aan de kitsch, maar stiekem is het hartstikke vet.’

Ook dit is het luisteren waard:

Op Reset van Panda Bear (★★★☆☆, 9 nummers) hoor je een hele rits aan popfragmenten uit de jaren zestig. Luchtig, speels en zomers, maar het album mist de gekte die de beste Panda Bear-werken kenmerken, schrijft recensent Gijsbert Kamer.

The Next Door (★★★☆☆, 12 nummers), het tweede album van het Julia Hülsmann Quartet, klinkt zelfverzekerder dan hun debuutalbum. Het begint met ingetogen pianospel van Hülsmann, maar als bassist Muellbauer de melodische lijnen uitzet verzandt het samenspel soms in harmonische vaagheden.