De beste muziek van de week: draai de platen van Togo All Stars en Tim Knol lekker hard

Togo All Stars op Lowlands 2022. Beeld Daniel Cohen

Hoi Robert. Waarom tip je deze week Togo All Stars?

‘Ik had Togo All Stars’ nieuwe plaat Fa (Togo All Stars, ★★★★☆, 12 nummers) in eerste instantie een beetje over het hoofd gezien, tot ik naar hun optreden op Lowlands ging. Een halfuur voor het begon stond de hele tent al ramvol. Terecht, want de band is live ontzettend goed. Er zit zo veel ritme in, zo veel vette Afrikaanse funk, jazz en koperblazers. Al die verschillende ritmes, van twaalf bandleden, komen uiteindelijk toch weer bij elkaar terecht, en dan komt er zo’n waanzinnige groove in die muziek. Op zo’n moment hoor je hoe ingenieus het in elkaar zit.’

‘Dat komt live goed over, maar ook op de plaat zelf, die heel goed opgenomen is. Het groovende gevoel, dat meeslepende, die trance en die trommels – het klinkt heel lekker. Op Sedote Gandji bijvoorbeeld, een echt dansnummer, hoor je een heel knap tegenritme. Dat moet je heel hard draaien. De dynamiek in het geluid is namelijk heel goed: je hoort veel details, donkere bassen, en koper. Hoe harder je het zet, hoe mooier het gaat klinken. Maar ik wil deze plaat vooral bespreken omdat Togo All Stars nog twee weken in Nederland spelen, op de laatste festivals en wat losse concerten. Ga erheen!’

Je wilde ook nog het nieuwe album van Tim Knol bespreken.

‘Jazeker. Van Tim Knol wordt vaak gezegd dat-ie klinkt als Tom Petty, met zo’n jaren tachtig-radiorockgeluid. Maar inmiddels klinkt Tim Knol ook echt als Tim Knol. Hij is zo’n vertrouwde Nederlandse popstem geworden. Op Lightyears Better (★★★★☆, 13 nummers) zingt hij over de transformatie die hij heeft doorgemaakt. Hij leefde heel ongezond, met veel drank en vet eten, waar hij zwaar en ongelukkig van werd. Daar is-ie radicaal mee gestopt, en heel veel gaan wandelen.’

‘Die transformatie heeft hij nu mooi verwerkt tot een album, eigenlijk is ieder nummer op de plaat goed. Het pakt je meteen beet, zoals recensent Gijsbert Kamer ook schrijft, je zingt het mee, het is opbeurend en inspirerend. Je gaat van ballads naar americanaliedjes naar sixties-pop. In het bijzonder vond ik het nummer Whole New Light erg sterk – er zit een prachtige gitaarsolo in. Een speciale, eentje die je niet al duizend keer hebt gehoord.’

‘Daarnaast is Lightyears Better ook al zo goed opgenomen. Het is echt een audiofiele plaat, met meerdere gitaarlagen door elkaar heen. Zet ook deze plaat hard, want het geluid komt juichend uit je speakers.’

Andere albums die luisterwaardig zijn:

Cheat Codes (★★★★☆, 12 nummers) van producer Danger Mouse en The Roots-voorganger Black Thought is zo’n album dat zo goed is dat iedereen het zou moeten horen. Verwacht klassieke hiphop zonder al te veel tierlantijnen, die vooral dankzij Danger Mouse toch heel eigentijds klinkt.

Je hoort een ronkend en swingend orgel op Reboot (★★★☆☆, 9 nummers) van de 72-jarige Robbie Foster. Zijn eerste album in 36 jaar, en zeer genietbaar, volgens recensent Gijsbert Kamer.