De beste muziek van de week: Caroline Polachek moet je nu leren kennen, als je een beetje bij wilt blijven

Caroline Polachek backstage tijdens Coachella in het Amerikaanse California. Beeld Getty Images

Hoi Robert. Wat moeten we deze week luisteren?

Caroline Polachek, de Amerikaanse zangeres, heeft met haar nieuwe plaat Desire, I Want to Turn Into You (★★★★☆, 12 nummers) bewezen dat ze de grote nieuwe popster in opkomst is, zoals Gijsbert Kamer ook zegt in zijn recensie. Tien jaar geleden viel ze al op met haar album Arcadia, toen ze nog de naam Ramona Lisa gebruikte. Ze produceerde die hele plaat in haar eentje, met vrijwel alleen een laptop. Maar toen zong ze al heel bijzonder, heel zuiver en vloeiend, scherend langs alle octaven.

‘Desire, I Want to Turn Into You is nog een enigszins experimentele plaat, maar het is ook heel erg pop. Het lijkt eenvoudig, hoe Polachek telkens haar nummers opbouwt: het begint vaak met een enkel basgeluidje, een conga of een blikkerig drumritme uit de jaren tachtig. Dan komt haar stem erdoorheen en komt de track helemaal tot leven. Toch wordt het nooit te vol, omdat ze alles zo goed arrangeert.

‘Polachek bewondert de Spaanse zangeres Rosalía omdat die nieuwe geluiden uitvindt en bestaande genres compleet naar haar hand weet te zetten. In het nummer Sunset lukt dat Polachek ook. Het begint met een roffelende Spaanse gitaar, waardoor je denkt dat het zo’n typische Catalaanse rumba gaat worden. Maar dat wordt het dus niet, het blijft haar stijl. Ze heeft er trouwens een grappige, kunstzinnige videoclip bij gemaakt, vol typische vakantiebeelden in een ansichtkaart. Een eenvoudig idee, uitgewerkt tot een sterk concept.

‘Of neem het nummer Blood and Butter: je hoort haar stem eerst helemaal losgaan op een basale beat, dan komt er een slaggitaartje in en denk je: dit wordt een gitaarnummertje. Maar dan komen er dikke synths in en wordt het bijna een eerbetoon aan Madonna’s danceplaat Ray of Light. Als je bij wilt blijven in de popmuziek, moet je nu echt Polachek draaien. Je bent nog net op tijd als je dit weekend begint.’

We gaan ons haasten. Wat tip je verder nog?

‘Het is denk ik niet makkelijk om in deze tijd een Russische sporter, schaker of producer te zijn. De Russische, abstracte techno-producer Pavel Milyakov werkte bij een label uit Moskou dat dezelfde desolate muziek maakte als hij. Milyakov vond dat het label na de inval in Oekraïne aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond, dus hij heeft al z’n muziek teruggetrokken, waaronder zijn nieuwe album Project Mirrors (★★★☆☆, 8 nummers). Hij heeft het opnieuw uitgebracht met de afbeelding van een Oekraïense vlag. Alle opbrengsten wil hij naar een Oekraïense hulporganisatie sturen.

‘De Krim is van Oekraïne’, post hij op sociale media. Of: ‘Rusland is een terroristisch land.’ Dan heb je lef, vind ik. De plaat is klein en een niche in de muziek, maar toch mooi. En dwars. Met weinig middelen werkt hij sterke ideeën uit, voornamelijk op simpele synthesizers of een laptop. August grt is een prachtig nummer. Het begint met één hamerende toon van een keyboard, waar van links en rechts steeds andere geluiden bijkomen, heel spookachtig en harmonieus. Hij staat in april op Rewire, het Haagse festival. Daar treedt-ie ook op met een Oekraïense zangeres en producer, Yana Pavlova. Ik ga.’

Ook dit is het luisteren waard:

De speelse fröbelhiphop op het album Let’s Start Here (★★★☆☆, 14 nummers) van Lil Yachty is het best te beschrijven als bubblegum trap.

Barefoot on Diamond Road (★★★★☆, 10 nummers) van Amber Arcades is een rijk geschakeerd geheel aan stemmingen en sferen.