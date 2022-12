De beste muziek deze week: een prachtig postuum pianoalbum van Esbjörn Svensson

Esbjörn Svensson Beeld Katarina Grip Höök

We beginnen deze week met een een jazzalbum. Waarom is HOME.S zo bijzonder?

‘Deels omdat er zo’n heftig verhaal schuilt achter HOME.S (★★★★☆, 9 nummers) van Esbjörn Svensson. De Zweedse pianist is namelijk al in 2008 overleden bij een heel tragisch ongeluk. Hij ging met zijn 14-jarige zoon duiken in een meertje vlakbij Stockholm, maar kwam niet meer boven. Z’n zoontje heeft hem met een duikinstructeur gevonden op de bodem van het meer, waarna hij in het ziekenhuis overleed.

‘Svensson was dé grote Zweedse pianist op dat moment. Hij was wereldberoemd met het pianotrio e.s.t waarin hij met twee jeugdvrienden speelde. Daarmee veranderden ze de wereld. Ze maakten jazz met heel veel spektakel. Ze gingen naar festivals, waren geliefd bij een groot poppubliek, maakten grote shows met rookmachines en alles erop en eraan. De platen van e.s.t zijn ook echt ontzettend leuk: op een fijne manier best pop- en rockachtig, maar toch echt jazz.

‘Eigenlijk wist niemand dat Svensson ook nog wel eens wat deed buiten het trio, tot zijn weduwe tijdens het opruimen van zijn spullen een bekrast cd’tje ontdekte. ‘Solo’, stond er op. Het was zo beschadigd dat het jarenlang onmogelijk leek om er iets mee te kunnen. Maar toen besloot zijn vaste producer het weer eens te proberen met nieuwe technieken. Dat lukte. De opnames werden veiliggesteld en het bleek niet te gaan om zomaar wat ideetjes, maar een van begin tot eind volwaardig soloalbum.

‘Svensson speelde natuurlijk altijd in zijn trio, met interactie tussen de drummer en bassist, maar dit zijn ‘z’n intiemste gedachten’, zoals zijn weduwe het zei. Zij herkende dit geluid ook van hoe hij thuis speelde. De muziek is ook erg melancholiek, zoals Scandinaviërs dat in de winter altijd zijn. De composities zijn erg open, zoals recensent Gijsbert Kamer ook schrijft. Hij voert je mee in zijn composities: het is gewoon een plaat met een prachtig verhaal. Je zet ’m op en je snapt het meteen.’

En dan tipte je nog Leftfield.

‘Jazeker: Leftfield, Underworld en Orbital waren de grote Britse bands van de jaren negentig die de dance naar de popzalen en festivals haalden. Denderende optredens, goeie lichtshows; Leftfield zorgde ervoor dat het rockpubliek op bijvoorbeeld Lowlands begon te denken: best vet eigenlijk, die dance. Geen gepiel achter een laptop maar twee mannen die live muziek maakten: en beetje triphop, dub en reggae, echt Londense clubsferen. Het was een te gekke tijd, die Britse ravecultuur toen. Nu heeft Neil Barnes van Leftfield na zeven jaar weer een plaat uitgebracht. This Is What We Do (★★★☆☆, 11 nummers) is pas Leftfields vierde album.

‘In 2015 kwam Barnes al met een te gekke comebackplaat, na vijftien jaar stilte, maar daarna bleef het weer lang rustig. Tot nu. Barnes maakte ging een zware periode door: hij kreeg kanker en lag in scheiding. Hij is gelukkig genezen en ging weer muziek maken ‘alsof-ie het voor het eerst deed’, zoals hij zei in een interview. Het opvallende is wel dat hij precies dezelfde muziek maakt als 25 jaar geleden, dus wat dat betreft hij is geen andere weg ingeslagen. This Is What We Do klinkt gewoon lekker. Een nostalgisch geluid voor sommigen en voor andere gewoon een blije danceplaat. Hoe harder je ‘m draait, hoe lekkerder-ie wordt. Laat die bassen maar knallen.’

Ook dit is het luisteren waard:

Gaye Su Akyol maakt fascinerende, dwarse Turkse pop, vindt recensent Menno Pot. Op Anadolu Ejderi (★★★☆☆, 11 nummers) hoor je - mede door haar gitarist - traditionele Turkse folk versneden met westerse surfpunk.

De Amsterdamse band Mich maakt van de donkere sound van new wave en postpunk iets frivools en springerigs. De vrij korte nummers op hun nieuwe album Nuts (★★★★☆, 12 nummers) zijn in bijna alle gevallen ‘onweerstaanbaar in hun beweeglijke nervositeit’.