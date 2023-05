De beste (historische) series van de week: A Small Light en 1985

De serie 1985 gaat over een groep Belgische misdadigers die de Bende van Nijvel werd genoemd. Beeld © VRT - Thomas Nolf

Mark, we beginnen met een Engelstalige serie over een Nederlands verhaal. Waarom wilde je het hebben over A Small Light?

‘Het plot van A Small Light is bekend, wereldberoemd zelfs. De achtdelige serie vertelt het verhaal over Anne Frank door de ogen van Miep Gies, de secretaresse van haar vader Otto. Toen de familie Frank moest onderduiken werd Gies een soort koerier voor het Achterhuis, en was zij degene die er onder meer voor zorgde dat de voedselvoorraden werden aangevuld.

‘Miep Gies was voor de oorlog een jonge vrouw met een voor die tijd enigszins wild leven, tot ze een baan vond bij Otto Frank. De makers van A Small Light willen Gies’ verhaal duidelijk aan een jonge generatie vertellen. De serie lijkt jonge kijkers nu verwantschap te willen laten voelen met Miep Gies van de jaren dertig. Daardoor merk je dat de dialogen soms niet historisch accuraat zijn. Dat voel je aan alles in de eerste twee afleveringen die ik inmiddels heb gezien. Daarnaast is de serie in het Engels en deels opgenomen in Praag, wat vanuit Nederlands perspectief ook eigenaardig is.

‘Daar moet je een beetje doorheen kijken. De serie is bedoeld voor een international publiek, daarvoor zijn deze offers gebracht. Uiteindelijk zat ik er na twee afleveringen toch helemaal in, met name door het goede acteerwerk van Bel Powley, die Miep Gies speelt, en Liev Schreiber als Otto Frank. De manier waarop Powley eerst een zorgeloze secretaresse speelt, die vervolgens een enorme verantwoordelijkheid krijgt, is wat deze serie draagt en bijzonder maakt. Hoewel er dus wat kanttekeningen over de accuraatheid te plaatsen zijn, is A Small Light integer gemaakt.’

Je zag ook nog een Vlaams-Waalse serie, 1985.

Net als A Small Light is 1985 gebaseerd op historische feiten, in dit geval vrij recente. De serie 1985, nu te zien op NPO Plus, gaat over een groep Belgische misdadigers die de Bende van Nijvel werd genoemd. De bende overviel onder meer wapendepots en supermarkten, en gebruikte daarbij excessief geweld.

Gezien het hoge aantal slachtoffers en de schaarse buit die ze binnenhaalden, leek het de misdadigers niet om winst te gaan, maar om ontwrichting van de samenleving. Het tweede schokkende aspect over de Bende van Nijvel is dat de daders nooit gepakt zijn, wat iets zegt over hoe corrupt het juridische systeem in die tijd was. Natuurlijk zijn sindsdien eindeloos veel theorieën bedacht over wie de daders zijn. De meest gangbare is dat de bende uit de kringen van de Rijkswacht kwam, een eliteafdeling van de politie.

Elke aflevering van 1985 begint met een enorme disclaimer dat het een fictiereeks is, en dus geen documentaire. De makers hebben voor de serie drie jonge personages bedacht: twee beste vrienden die bij de Rijkswacht terechtkomen, en de zus van een van hen. We kijken door hun ogen naar de gebeurtenissen uit die tijd, de vroege jaren tachtig, terwijl je op de achtergrond meekrijgt wat voor gevaarlijke types bij de Rijkswacht rondliepen. De acteurs zijn ontzettend goed, en de jaren-tachtig-setting ziet er geloofwaardig uit zonder dat het een kostuumfeestje wordt. 1985 is gewoon een topserie: goed verteld, overtuigend en tegelijkertijd zo verbijsterend dat je met open mond zit te kijken.’