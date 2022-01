De beste films en series van 2021, volgens de lezers van de Volkskrant

Druk

De beste films volgens de lezers

1 Druk

2 The Father

3 Nomadland

4 Dune

5 Riders of Justice

6 No Time to Die

7 The French Dispatch

8 Quo vadis, Aida?

9 De slag om de Schelde

10 The Power of the Dog

11 Promising Young Woman

12 De Oost

13 Minari

14 De veroordeling

15 The Hand of God

16 Supernova

17 First Cow

18 Cruella

19 David Byrne’s American Utopia

20 Titane

21 Palm Springs

22 Judas and the Black Messiah

23 Anne+

24 The Mauritanian

25 House of Gucci

Over weinig dingen waren het de lezers van de Volkskrant het dit jaar zo eens als over de Deense acteur Mads Mikkelsen. Riders of Justice, de openingsfilm van het het Rotterdamse filmfestival IFFR, kwam op de vijfde plek in de lezersranglijst terecht. En Druk van Thomas Vinterberg (ook wel bekend onder de Engelse titel Another Round) is door de lezers tot film van het jaar gekozen.

Eline Westbeek wist wel waarom: ‘Voor mij gaat deze film over ‘knaldrang’: de zo menselijke wens om te ontsnappen en vrij te zijn. Levensvreugde!’ En dan hielp dat euforische slot van de film, dat door diverse lezers tot ‘beste filmeinde ooit’ is uitgeroepen. Twee films met Mikkelsen in een ontregelende hoofdrol. ‘De dans van de finale is de dans van het leven’, schreef Peter Liefbroer.

Het was het tweede jaar op rij dat de gang naar de bioscoop bepaald niet vanzelfsprekend was in grote delen van het jaar, en dat streaming platforms de filmhonneurs deels waarnamen (minus de bioscoopervaring natuurlijk).

Ook bij The Father van Florian Zeller, de nummer 2 op de lijst, veel lof voor de indrukwekkende acteerprestaties van Olivia Colman en met name voor hoofdrolspeler Anthony Hopkins, als een man die in de greep van alzheimer komt. ‘Verhaal dat je volkomen in verwarring brengt en je bij je strot grijpt’, schrijft Ali Pankow-Edel. En Anja van Hemel vond de verwarring van dementie zo weergegeven ‘dat je als kijker mee ontregelt’.

Als we de lezers top-10 naast de top-10 van de filmredactie leggen, dan vinden we drie titels die in beide lijsten terugkeren: The Father, Druk en Quo Vadis, Aïda? De nummer 1 van de filmlijst (Titane van Julia Ducournau) komt bij de lezers op de 20ste plek.

Jos Bus licht toe waarom hij Nomadland van Chloé Zhao in zijn lijst had staan: ‘Een op het eerste gezicht troosteloze wereld krijgt kleur, warmte, liefde door de geportretteerden zelf.’ Een film als Nomadland maakte duidelijk waarom we de bioscoop zo kunnen missen. En dat geldt misschien nog meer voor Dune van Denis Villeneuve, de verfilming van de scifi-klassieker van Frank Herbert, een film die weinig te zoeken heeft op een laptop, laat staan op een telefoonscherm.

Jasper Groen zag dat het goed was: ‘Adembenemend mooi, dicht bij het boek’ en Dune ‘weet mystiek en epische thema’s te brengen zonder dat het bombastisch wordt.’ Of net bombastisch genoeg om helemaal in je bioscoopstoel weg te zakken. En nog zo’n film die je in de bioscoop moest zien: The French Dispatch van Wes Anderson, op plek 7. Mathilde Lagendijk: ‘Zooo geestig! Het is heerlijk om in Wes Andersons universum te verkeren.’

Op de 9de plek de eerste Nederlandse titel: De slag om de Schelde van Matthijs van Heijningen jr., die als The Forgotten War ook nog een succesvolle internationale release op Netflix kreeg. Lezer Bernard Mobron sneed nog een interessante kwestie aan: ‘Sterke, intense, visueel sterke Nederlandse oorlogsfilm, goed van opbouw. Had voor mij de inzending voor de Oscars mogen zijn.’ Maar dat werd het niet, zodat we nooit zullen weten hoe het deze film was vergaan.

Andere Nederlandse films die hoog in de lezerslijst eindigden waren De Oost (op 12), De veroordeling (14) en Anna + (23). En laten we niet vergeten dat Quo vadis, Aïda? (achtste plek) een Bosnisch-Nederlandse co-productie was.

Annemiek Baudoin zag David Byrne's American Utopia van Spike Lee (op 19): ‘Om te huilen zo mooi. En zo hoopvol!’ Gold dat eigenlijk niet voor alle films die we dit jaar in de bioscoop konden gaan bekijken?

Sex Education seizoen 3.

De beste series volgens de lezers

1 Sex Education 3

2 Lupin

3 De kinderen van Ruinerwold

4 Squid Game

5 The Handmaid’s Tale 4

6 It’s a Sin

7 The Serpent

8 Mare of Easttown

9 Maid

10 Succession 3

11 Buza

12 Undercover 3

13 Heksejakt

14 The White Lotus

15 The Chestnut Man

16 Het zaad van Karbaat

17 The Investigation

18 The Beatles: Get Back

19 The New Pope

20 The Kominsky Method 3

21 The Chair

22 Loki

23 Wandavision

24 Ted Lasso 2

25 Mocro Maffia 3

Wendy Nieuwenhuizen vertolkt de mening van veel lezers als ze schrijft: ‘Zo taboeloos, eerlijk en open over seks en seksualiteit. En ook nog heel grappig. Had ik deze serie maar kunnen zien toen ik jong was!’ En die serie van het jaar was volgens de lezers Sex Education, seizoen 3 (Netflix), met een schitterende bijrol van Gillian Anderson als seksuologe. Een jaar geleden liepen lezers nog synchroon met het seriepanel van de krant en kozen beide voor The Queen’s Gambit als serie van het jaar.

De nummer 1 van het seriepanel, The White Lotus, duikt bij de lezers pas op de 14de plek op. Verder overlapt de top-10 op vijf plekken. De verschillen zitten hem vermoedelijk deels in de beschikbaarheid van streaming platformen. Netflix en NPO (Plus) zijn bij de meeste lezers favoriet. De hoogste HBO-serie (afgelopen jaar alleen via Ziggo te bekijken) duikt op de 8ste plek op.

De Franse hitserie Lupin (Netflix) viel goed bij de lezers, niet in de laatste plaats door de charismatische hoofdrolspeler Omar Sy, als de strijder tegen onrecht. A.Jansen-Brandsma: ‘Geeft aan dat het in de wereld niet eerlijk is verdeeld. En heel goed gespeeld.’ Subliem escapisme, daar zaten we dit jaar om te springen.

Op nummer 3 het Nederlandse De kinderen van Ruinerwold (NPO) van Jessica Villerius, die met de documentaireserie ook al de Gouden Televizierring won. Bonny vond het een knappe documentaire: ‘Het verhaal is complex maar genuanceerd verteld, zonder de heftigheid te verliezen.’ Een vervolg over het leven van de kinderen na de uitzending van de documentaire is in de maak.

Andere Nederlandse titels die het goed deden bij de lezers waren Buza (11), Undercover (12, een co-productie met Vlaanderen), Het zaad van Karbaat (16) en Mocro Maffia 3 (25).

En ook bij de lezers was het Zuid-Koreaanse Squid Game (Netflix) een van de verrassingen van het jaar. Niet alleen door de geweldadige fantasy-elementen en de uitzinnige art direction. Maar ook, volgens Natasja van Loon: ‘Vlijmscherpe, puntgaaf vertelde en broodnodige satire op het mensonterende effect van het hyperkapitalisme.’

It’s a Sin (NPO, op de 6de plek) kwam hard aan (zowel bij de professionele seriekijkers, als bij de lezers). Emotionele dreunen op het eind, schrijft Marja Pronk: van feesten naar janken. Er zat meer drama in de lijst. Mare of Easttown (HBO) op 8 en Maid (Netflix) op 9, een van de verrassingen van het jaar toch wel; twee series over de kloof tussen rijk en arm in de VS en de maatschappelijke crisis die een leven zonder sociaal vangnet veroorzaakt.

Colette Verberg over Maid: ‘Mooi portret van het mechanisme waarbij trauma’s van generatie op generatie worden doorgegeven, totdat iemand besluit dat het stopt.’

Succession, seizoen 3 (HBO, op nummer 10) maakte een ijzersterke eindsprint dit jaar, met een slotaflevering die we niet licht zullen vergeten. Het is Shakespeare anno 2021, schreef Jolien Groen. En Judith Fontaine vond het ‘hartverscheurend pijnlijk hoe de familieleden elkaar laten vallen en toch weer op elkaar terugvallen’. Voor het vierde seizoen dat er aan komt moeten we nog maar afwachten hoe dat ‘terugvallen op elkaar’ er eigenlijk gaat uitzien.