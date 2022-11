De beste films deze week: vijf sterren voor ‘Close’, over een splijtende vriendschap tussen twee jongens

Close, van Lukas Dhont.

Bor, we beginnen met Close. Absoluut dé film van de week, volgens jou.

‘Ja, de Vlaamse regisseur Lukas Dhont, die pas 31 is, heeft de vijf sterren die collega Berend Jan Bockting in zijn recensie geeft volkomen verdiend. Dit is zijn tweede film, Dhont maakte eerder het verpletterende Girl, over transgender meisje Lara, die ballerina wil worden. Close is net zo verpletterend, al wil ik niet te veel prijsgeven over hoe het drama zich ontspint, dat kunnen kijkers beter zelf ontdekken.

‘De film gaat, kort gezegd, over iets heel teders: een vriendschap tussen twee jongens, Léo en Rémi, beiden een jaar of 12. Zij beleven een intieme vriendschapsband, zoals dat natuurlijk geregeld voorkomt op die leeftijd. Die intimiteit verandert zodra ze naar de middelbare school gaan. De schoolpleincultuur is daar anders, die maakt dat zo’n intieme jongensvriendschap op een andere manier wordt bekeken. Waar Léo zich daar snel aan aanpast, blijft Rémi achter. Hij begrijpt niet dat de vriendschap opeens veranderd is. Dit klinkt als een klein drama, maar het is huizenhoog voor die jongens. Dhont weet zoiets fragiels – een splijtende vriendschap waarbij de ene helft ontluisterd achterblijft – zo mooi in film te vatten.

‘Dhont weet ook goed te laten zien hoe gemakkelijk zoiets kan gebeuren, het veranderen van zo’n vriendschap. Het tragische daarbij is dat die schoolomgeving er zo veel druk op uitoefent. Ik sprak Dhont en hij zei dat nagenoeg alle journalisten vroegen: heeft het er ook mee te maken dat een van de twee jongens homoseksuele gevoelens heeft? Maar Dhont zegt: er zit niks in de film dat daarop wijst. Het is hooguit zo dat ándere kinderen op het schoolplein denken dat die gevoelens spelen.’

Welke film raad je verder aan?

‘Im Westen nichts Neues, te zien op Netflix en ook te vinden onder de internationale titel All Quiet on the Western Front. Dit is het soort film waarvan je kunt zeggen: die moet je eens in de tien, vijftien jaar maken, een film over hoe totaal onheroïsch oorlog in de praktijk is en hoe wreed het is dat we jonge mensen eropuit sturen om elkaar af te slachten. Im Westen nichts Neues (★★★★☆) is de derde verfilming van Erich Maria Remarques gelijknamige anti-oorlogsroman, die het verhaal vertelt van jonge Duitse soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Aan deze film is niets leuk of sexy, heroïsch of sportief.

‘Het is wel mooi om de film eens vanuit Duits perspectief te zien, zoals hier het geval is, en je als kijker te verplaatsen in een van die jonge Duitse jongens die het als zijn plicht ziet om de nationale eer te verdedigen. Je kijkt daardoor met wat empathie naar degenen die destijds aan de foute kant stonden, dat is ook weleens goed. Collegarecensent Pauline Kleijer prijst de schitterende beelden waarin de grimmige boodschap wordt verpakt: ‘Ruim honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog, toen de eerste draagbare camera’s net waren ontworpen, is het in deze nieuwe verfilming vooral de technische vooruitgang die opvalt.’

Dan even iets compleet anders: horrorfilm Barbarian.

‘Ja, een vermakelijke horrorfilm die slim in elkaar zit, en momenteel een kolossale hit is. Hoewel Barbarian (★★★☆☆) niet opeens een andere draai geeft aan het horrorgenre, zit er wel iets van satire en maatschappijkritiek in. Wanneer Tess midden in de nacht arriveert bij haar via Airbnb gehuurde huisje, dat enorm tegenvalt, blijkt ene Keith al tijdelijk zijn intrek te hebben genomen. Alle hotels zitten vol, dus wat doe je dan? Dit is iets wat ons allemaal zou kunnen overkomen.

‘Maar we hebben hier ook gewoon te maken met een volbloed horrorfilm, met alle gruweleffecten van dien. Ja, deze film is behoorlijk eng. Zo zit er een kelder onder het huis waar je maar beter niet in kunt gaan, de hoofdpersonages doen dat uiteraard wél. Dat is gewoon leuk om naar te kijken. Een verlate Halloweentip.’