De beste films deze week: She Said, over de Weinstein-zaak, is rustig verteld en toch ook spannend

She Said: een pamflet voor de vrouwelijke stem.

She Said (★★★★☆): drama, regie Maria Schrader, 129 min.

Meer dan twintig jaar werd het wangedrag van filmproducent Harvey Weinstein toegedekt. Dat Weinstein uiteindelijk in 2020 werd veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf, onder meer vanwege verkrachting, is mede te danken aan het onderzoek van Megan Twohey en Jodi Kantor, twee journalisten van The New York Times. She Said is de verfilming van het gelijknamige boek dat Twohey en Kantor, gespeeld door Carey Mulligan en Zoe Kazan, schreven over de Weinstein-zaak.

Wat voor het boek geldt, gaat ook op voor de film, schrijft recensent Pauline Kleijer: het is rustig verteld, gedetailleerd en toch ook spannend. Aanvankelijk willen de slachtoffers van Weinstein niet met de journalisten praten: zij weten hoe ver zijn macht reikt, om van eventuele wurgcontracten nog maar niet te spreken. Maar langzaam maar zeker bikken Twohey en Kantor gaten in de verdedigingslinie. ‘She Said is eerder bescheiden dan opzwepend, een pamflet voor de vrouwelijke stem in plaats van een vat vol testosteron.’

Look What You Made Me Do (★★★★☆): documentaire, regie Coco Schrijber, 83 min.

Jaarlijks worden dertigduizend vrouwen door hun partner vermoord. Documentairemaker Coco Schrijber toont in Look What You Made Me Do de woestmakende en nog altijd springlevende cultuur achter dat ijskoude feit. Duidelijk geen onderwerp dat zich leent voor een afgewogen, genuanceerde documentaire, schrijft Berend Jan Bockting, en dat hóéft ook helemaal niet.

De vier vrouwen voor Schrijbers camera weten het beeld van daders en slachtoffers op krachtige wijze te kantelen. Allen vertellen zij vergelijkbare verhalen, ‘over liefde die overging in wantrouwen en eindigde in haat. Met een mes, pistool of gif namen ze het recht in eigen hand’, aldus onze recensent. Bij de straffen staat Look What You Made Me Do niet lang stil. ‘De waanzin van de wereld waarin ze tot hun wanhoopsdaad kwamen weegt hier ettelijke malen zwaarder.’

Pinocchio (★★★★☆): fantasy, regie Guillermo del Toro, 117 min.

Al in 2008 kondigde Guillermo del Toro zijn bewerking aan van fantasyklassieker Pinocchio, over het poppenjongetje met de lange neus. Alleen al het feit dat-ie er nu dus eindelijk is, maakt Guillermo del Toro’s Pinocchio een feest van een film, aldus recensent Kevin Toma. Del Toro wilde een grimmig stopmotion-avontuur neerzetten dat het verhaal verhuist naar het Italië van Mussolini. Dankzij Netflix kunnen kijkers zien wat de regisseur al die tijd voor ogen had.

‘Zelden kwam Pinocchio zo vervreemdend ter wereld’, schrijft Toma. ‘Een ademend hoopje snijwerk, wiebelend en wankelend met zijn knokige ledematen. Een eenzaam wezen ook, dat nauwelijks verwant lijkt aan de iconische, veel menselijkere Disneyvariant.’ Toch weet het ventje je meteen in te palmen – met dans, zang en zelfs gejodel. Toma: ‘Deze Pinocchio is precies de compromisloze, ontroerende en dolle traktatie geworden die hij wil zijn.’