De beste films deze week: met ‘No Bears’ laat regisseur Panahi zien waarom hij een van de wonderen van de Iraanse cinema is

Bor, we moeten het hebben over de Iraanse cinema. Wat maakt Jafar Panahi’s nieuwe film No Bears zo bijzonder?

‘Het eerste wat je kunt zeggen over deze film én over Panahi, is dat dit al de vijfde speelfilm is die hij heeft gemaakt sinds hij door het Iraanse gerechtshof is veroordeeld tot een twintigjarig werk-, reis- en spreekverbod. Hij gaat dus door. Dat tekent de man wel. Hoe Panahi er iedere keer weer in slaagt om door te filmen, hoewel het regime hem dat verbiedt, vind ik een van de wonderen van de Iraanse cinema.

‘Panahi staat bekend als de dissident onder de filmmakers in Iran. Daar zijn er meer van, maar die besluiten allemaal vroeg of laat om naar het buitenland te verkassen. Panahi doet dat niet en blijft in Iran. Je moet bedenken dat filmmakers in Iran vanwege de censuur te maken hebben met zeer strenge regels. Vrouwen moeten zich altijd aan de kledingvoorschriften houden, ook binnenshuis. Zij mogen ook niet roken in een film, er mag geen lijfelijk contact zijn tussen man en vrouw. Allemaal regels die je behoorlijk kunnen hinderen bij het maken van een geloofwaardige film.

‘Iraanse filmers blinken erin uit om tóch om die regels heen te filmen. De censuur dwingt je om op een andere manier films te maken, wat suggestiever, verbloemder, tegelijkertijd maakt die repressie ook dat er veel te vertellen is over een land. Om terug te komen bij Panahi: de Iraanse filmmakers van wie het werk buiten Iran wordt vertoond, de beste dus, komen uiteindelijk allemaal in de problemen: vroeg of laat – meestal vroeg – raken ze in de clinch met het regime.

‘Maar onder de huidige president is de censuur nog strenger geworden: het is haast niet meer mogelijk om nog artistieke en interessante films te maken in Iran, waar de afgelopen tijd ook steeds hevige protesten plaatsvonden. Een gevierd en geëerd regisseur als Asghar Farhadi, die de eerste twee Oscars voor Iran won, heeft nog geen toestemming gekregen voor zijn volgende film. Zo’n man kan dan denken: ik ga maar in het buitenland filmen.’

Panahi slaagde er toch in om een film te maken. Wat zien we?

‘In No Bears (★★★★☆) speelt Panahi zelf de hoofdrol, dit is een film over een man die een film gaat maken terwijl dat niet mag. Hij trekt naar het grensgebied vlakbij Turkije om vanuit een bergdorpje in zijn kamer met zijn laptop te gaan regisseren, terwijl de set aan de andere kant van de grens door een assistent wordt geleid. Daarmee maakt hij op afstand tóch een film. Tegelijkertijd volgen we ook hoe hij die film maakt. Dit klinkt geconstrueerd, maar het knappe is dat Panahi er een hele hechte en betekenisvolle vertelling van maakt. Hij vertelt aan de ene kant het verhaal van een filmer die niet meer mag filmen en toch doorgaat, maar vraagt zich ook af: breng ik de mensen met wie ik die films maak niet in gevaar?

‘Panahi is door het regime een soort doodlopende weg ingeleid, dit is het enige wat hij nog kan. Echt knap hoe hij zich daar toch uit worstelt en een film maakt die een zelfportret, maar óók een analyse is van de Iraanse samenleving. Hoewel Panahi altijd door zal blijven gaan, denk ik overigens wel dat deze film een zeker moment markeert in zijn loopbaan. Hij lijkt te zeggen: als ik niet film schiet ik tekort, maar als ik wel film schiet ik ook tekort.’

