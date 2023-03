De beste films deze week: Hoe macht door jezelf én je omgeving wordt gedicteerd – vijf sterren voor ‘Tár’

Cate Blanchett speelt topdirigent Lydia Tár in ‘Tár’.

Dit is de week van Tár, met Cate Blanchett in de hoofdrol. Wat kijken we naar, Bor?

‘Tár is een portret van een vrouwelijke topdirigent, Lydia Tár. Een fictief figuur, in de film de beroemdste dirigent van dat moment. Ze is een vrouw met macht. En daar gaat Tár (★★★★★) over: macht, en hoe macht de mens aantast en vervormt – en hoe die macht toch ook altijd weer afhankelijk is van de mensen om de machthebber heen.

‘Zij heeft die positie weten te bereiken, maar dat is ook omdat er een hele kliek om haar heen hangt die er belang bij heeft dat ze die positie bekleedt. Tegelijkertijd is die positie niet zo rotsvast als die lijkt; er zijn altijd mensen die aan de stoelpoten zagen. En in Tár stort de wereld van topdirigent Tár in, vanwege een beschuldiging van een jonge vrouw die voor haar heeft gewerkt. En misschien verlangt Tár ergens ook wel naar die val.

‘Een van de belangrijkste redenen om te gaan kijken: Cate Blanchett. De film is speciaal voor haar geschreven door Todd Field, een Amerikaanse regisseur die al heel lang geen films meer had gemaakt en nu boven zichzelf uitstijgt. Ik kan me geen andere actrice in deze rol voorstellen. Je voelt de totale controle in haar spel. De professie, het dirigeren, hoe ze dat doet, daar ga je volledig in mee. Het is een vrouw in een stalen harnas, sterk en tiranniek. En tegelijkertijd laat Blanchett ook de barsten daarin zien. Dat doet ze zo verfijnd. Collega Kevin Toma schrijft in zijn recensie: ‘De bravoure van Társ elegante tirannie en de schittering waarmee alles in elkaar dreigt te storten.’

‘Dit is zo’n rol waarin een van ’s werelds beste actrices nog eens boven zichzelf uitstijgt. En het is ook een film die raakt aan alles waar we het nu over hebben in de ze tijd: cancelcultuur, #MeToo, ongelijke macht in relaties. Lydia Tár is een vrouw die zich begeeft in een positie die tot voor kort enkel voor mannen was gereserveerd. Tegelijk is zij in zekere zin nog een product van de oudere wereld, waarin ze opklom. Maar nu is die wereld veranderd, en daar zal ze zich toe moeten verhouden.

‘Tár nodigt de kijker uit om zelf een opinie te vormen over wat er aan de hand is. Ja, Lydia Tár misdraagt zich op momenten, maar wordt daartoe ook gefaciliteerd door mensen in haar nabije omgeving. Dat is razend interessant om naar te kijken.’

Staat genoteerd. Heb je nog een tweede filmaanrader in petto?

‘Jazeker, ik zag Silver Haze (★★★★☆), een Engelse film van de Nederlandse filmmaker Sacha Polak. Zij won in 2019 drie Gouden Kalveren met de film Dirty God. Dat was een film over een slachtoffer van een zuuraanval, waarvoor Polak een echt brandslachtoffer wilde casten. Die vond ze, in de persoon van Vicky Knight, een jonge vrouw die nog nooit geacteerd had maar dat wel degelijk heel goed bleek te kunnen. Die twee brachten zoveel tijd met elkaar door, dat Polak steeds meer geïnteresseerd raakte in het echte verhaal van Vicky Knight. Silver Haze is geïnspireerd op dat echte leven.

‘Het blijft fictie, maar er vallen zeker vergelijkingen te trekken tussen het leven van Vicky Knight en hoofdpersonage Franky. Knight is in haar echte leven naast actrice ook verpleger, zoals de vrouw in de film. En wat we al wisten van Dirty God: ze is ook echt brandslachtoffer en heeft littekens over haar lichaam. Dit is een film over een vrouw die vijftien jaar na de aangestoken brand waarvan zij slachtoffer werd, nog steeds verteerd wordt door wraakgevoelens en woede over wat haar is aangedaan.

‘Aan het werk in het ziekenhuis treft ze een patiënt, een jonge vrouw. Zij krijgen een relatie. Waar je hoopt dat zij elkaar wat kunnen helpen, pakt dat toch anders uit. De film speelt zich af in wat je een achterstandswijk van Oost-Londen kunt noemen, en schetst een heel overtuigend beeld van die buurt en het leven daar zonder door te schieten in clichés. Je ziet ook hoe Vicky Knight als actrice gegroeid is – je kunt haar geen amateuractrice meer noemen. Ze trekt je als kijker echt naar zich toe, erg knap.’