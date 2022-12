De beste films deze week: een wonderlijk balletdrama, en een scène als een schilderij

Piece of My Heart, met op de voorgrond Jan Kooijman en Gijs Scholten van Aschat.

Over welke film ben je deze week enthousiast, Bor?

‘R.M.N. van Christian Mungiu, die nog nooit een niet-goede film heeft gemaakt. Hij is een van de belangrijkste Roemeense regisseurs. Volkskrant-lezers zullen hem vooral kennen van de film 4 maanden, 3 weken en 2 dagen, over twee jonge vrouwen van wie er een ongewenst zwanger is. Zij proberen in het nog communistische Roemenië een illegale abortus te regelen. Een moderne klassieker, die een Gouden Palm won.

‘Mungiu’s nieuwste film R.M.N. (drama, 127 min., ★★★★☆) speelt zich af in Transsylvanië, een oord dat wij kennen van de vampiers. Die komen niet in deze film voor, wel zien we een enorme veelheid aan bevolkingsgroepen. Transsylvanië is een streek ingeklemd in Roemenië, die tegelijk wordt bevolkt door Hongaren, Roemenen, Duitsers en Roma. Daar, op die plek, plant Mungiu een verhaal over vreemdelingenhaat, dat is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis.

‘Een plaatselijke bakkersfabriek in een bergdorpje kampt met een tekort aan personeel, veel van de lokale mannen zijn in Duitsland en Nederland gaan werken. Daarom worden arbeiders uit Sri Lanka ingevlogen. Dat leidt tot een volksopstand onder de dorpsbewoners: het is niet de bedoeling dat er arbeiders uit het buitenland naar hun dorp komen. Niemand wil nog brood uit de bakkersfabriek eten, de ingevlogen arbeiders moeten in andere dorpen worden ondergebracht. Mungiu laat zien hoe tribaal mensen nog altijd zijn anno 2022, hoe graag zij bij een groep willen horen en andere mensen als vijand of indringer beschouwen.

‘Tussen de grote lijnen schetst Mungiu het verhaal van een aantal van die dorpsbewoners. Matthias is er zo een. Hij is een Roemeen die werkte in Duitsland maar terugkeert als zijn zoontje plots ophoudt met praten, nadat die iets naars of afschuwelijks heeft gezien in het bos. Dan ligt ook nog Matthias’ huwelijk in puin en begint hij weer soort van een relatie met zijn jeugdliefde, die werkzaam is in die broodfabriek. Zo wordt de sociale omgeving van Matthias meegezogen in dat conflict dat opspeelt onder de bevolking.

‘Erg knap is een minuut of zeventien durende scène, ononderbroken vanuit één standpunt gefilmd. Mungiu toont een bijeenkomst van dat hele dorp in het dorpscentrum, waar een groot deel van de bewoners aan de burgemeester vertelt waarom ze die vreemdelingen niet willen. Het is alsof je de camera richt op een willekeurig buurtcentrum, en tóch weet de regisseur er een bewegend schilderij van te maken. De personages uit de film staan tussen tweehonderd figuranten en overal waar je kijkt gebeurt iets. Maar een kakofonie van schreeuwende mensen wordt het nooit, het voelt alsof je er zelf bij had kunnen zitten. Ja, indrukwekkend.’

En dan zag je nog balletdrama Piece of My Heart. Waar vond je er goed aan?

‘Weet je wat het is, als je een ballet- of dansfilm wilt maken dan heb je grofweg twee keuzes: je laat acteurs dansen of dansers acteren. Dana Nechushtan, bekend van series als Hollands Hoop en Dunya & Desie, heeft doelbewust gekozen voor echte dansers. Dan lever je misschien iets in op het acteren, maar Nechushtan bewijst hier dankzij haar sterke regisseerwerk dat dat kan. En die dáns, die lichamen, dat kun je niet nadoen.

‘De twee hoofdpersonages Olga en Irma worden gespeeld door Roos Englebert en Elaine Meijerink. Zij komen vers van de klassieke balletopleiding van het Haags conservatorium. Dat is zo’n meerwaarde; alle opvoeringen, repetities, details, je voelt dat het klopt. Beiden hebben daarnaast gezichten die gemaakt zijn voor de film, je blijft ernaar kijken.

‘Piece of My Heart (drama, 114 min., ★★★☆☆) is een soort sprookje, een klassiek verhaal over iemand die naar de top beweegt en de immense druk niet aankan. Olga en Irma zijn concurrenten, maar ook vriendinnen. Een van de twee wordt de ster, de ander toont zich een goede vriendin en probeert haar waar mogelijk bij te staan. Het is ook een wat wonderlijke film. Driekwartier lang dacht ik: hier kan ik best met mijn dochter van 13 heen. Maar daarna zag ik dat toch anders, het is op momenten ook behoorlijk naar. Regisseur Nechushtan zei daarover overigens: je dochter kan meer aan dan jij denkt, Bor.’

En ook deze films zijn een bioscoopbezoek waard:

De roadmovie Bones and All (romantische horror, 131 min., ★★★☆☆) over twee kannibalistische tieners kent tedere momenten, maar bloed en ingewanden gutsen ook over het doek.

Het aangrijpende Plus que jamais (drama, 123 min., ★★★★☆) gaat over de wil om te leven en de kracht om te sterven. Hoofdrolspeelster Vicky Krieps is zonder meer een van de beste actrices van het moment.