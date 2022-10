De beste films deze week: Cow laat je het leven van koe Luma in de stal voelen

‘In Cow confronteert filmmaker Andrea Arnold kijkers met de vraag: wat doen we met die koeien?’

Deze week staat in het teken van koeien. Waarom moeten we Cow zien?

‘Cow, de eerste documentaire van filmmaker Andrea Arnold, is best een confronterende film. We volgen in anderhalf uur de levenscyclus van een melkkoe, Luma, op een Engelse zuivelboerderij. De koe als grondstof van een melkfabriek, daar komt het toch op neer: een bestaan dat enkel dient om pakken melk te vullen. Het is niet zo dat de boeren in de film onaardig zijn of de koeien slaan. We zien vooral de dagelijkse praktijk: kalveren worden vrij snel verwijderd van de moederkoe, haar voornaamste taak is om melk te produceren.

‘Als ik er zo over praat, lijken dat vrij voor de hand liggende dingen. En tóch vat deze film op een nieuwe manier wat er tussen de koe in de wei en het pak melk zit. Dat zit ’m in de blik, de camera van cineast Arnold. Zij volgt dus koe Luma, een koe die vanwege haar witte kop en een zwart reepje vacht onder haar ogen net wat meer opvalt. Dat is in een drukke stal een praktische keuze, maar ook voor de kijker fijn. Luma gaat niet op in de massa. Bovendien loeit ze net wat harder als haar kalveren worden weggehaald. Af en toe geeft ze de camera ook even een kopstoot – een koe met karakter. Die machinerie, de geluiden daarvan, die wat donkere stal met daarin de koeien opgesteld op een draaiende melkbatterij: Arnolds beelden hebben haast iets sciencefictionachtigs. Alsof die koe in een andere wereld verkeert.

‘En als de koeien dan eindelijk een keer naar buiten mogen, verandert het camerawerk en hoor je niet langer het geslurp en geplonk van die grote machines. De ontsnapping uit de stal voelt voor de kijker daardoor ook bevrijdend. Zonder een woord te zeggen, laat Arnold de enorme discrepantie zien tussen het oude, klassieke bestaan van de koe en het leven in zo’n stal. Ze laat het je voelen.

‘Arnold maakt er in ieder geval níét een soort Disney-documentaire van waarin we in het hoofd van de koe kruipen. Nergens in de film schuilt de pretentie dat wij of de filmmaker weten wat er in dat dier omgaat. Toch confronteert ze je met de vraag: wat doen we met die koeien? En wat zegt het over ons dat we de industrialisatie van het baar- en zoogproces van die dieren zo ver doorvoeren? Die koeien in Cow (★★★★☆) zijn hun hele werkzame leven zwanger of melk aan het produceren. Na de première in Cannes werd Cow hier en daar een ‘feministische koeienfilm’ genoemd. Dat kun je zo zien. In elk geval laat Arnold ons op een nieuwe manier kijken naar de exploitatie van de koe.’

