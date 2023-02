De beste films deze week: ‘Aftersun’ laat zien dat het onmogelijk is om als kind je ouders echt te kennen

Paul Mescal en Frankie Corio in ‘Aftersun’.

Bor, wat is volgens jou de film van de week?

‘Dat is Aftersun, een film die geheel verdiend vijf sterren krijgt van collega Kevin Toma. Dit is zo’n debuut dat je zelden ziet, alsof je kijkt naar een film van een volleerde filmmaker. We volgen een vader en dochter op vakantie in Turkije, aan de kust in zo’n resort. Dochter Sophie, 11 jaar, staat aan het begin van de puberteit en is een tamelijk vroeg wijs meisje dat de wereld aan het verkennen is. Waar haar wereld opengaat, lijkt de wereld van de jonge vader Calum zich juist te sluiten.

‘Calum is een man die worstelt met depressies, die een onthecht leven leidt. Het gaat duidelijk niet al te goed met hem, ook niet financieel. Tegelijkertijd wil hij ook een goede vader zijn tijdens die vakantie, een vader op wie Sophie kan bouwen. In die spanning, de mate waarin dat wel of niet lukt, zit de schoonheid van de film.

‘Maar dit is óók een film over een vrouw van begin dertig – ongeveer net zo oud als vader Calum – die terugkijkt op die vakantie. Ze bekijkt filmpjes, heeft herinneringen aan toen. Uit allerlei losse delen vlecht filmmaker Charlotte Wells een geheel. Daarmee maakt ze een mooie en breekbare film over de relatie tussen twee mensen die allebei niet helemaal kunnen zijn voor elkaar wat ze zouden willen. Die vader-dochterrelatie is hartstikke mooi, maar je voelt dat er ook van alles aan mankeert – en dat zij dat zélf voelen. Maar Sophie is nog te jong om dat te kunnen benoemen, terwijl vader Calum met zichzelf worstelt. Zeer aangrijpend, en droef.

‘Je voelt aan alles: deze vakantie is een afscheid. Dat wordt al gaandeweg duidelijk; zo intiem zijn ze nooit meer samen geweest. Ik vind het heel knap gedaan hoe Wells met al deze losse componenten zo’n film wist te maken. Ze laat ook zien dat het eigenlijk onmogelijk is om als kind je ouders op die leeftijd te kunnen doorgronden, omdat je dan nog niet helemaal een beeld hebt van jezelf. Dat maakt Aftersun herkenbaar voor een grote groep kijkers.

‘Daar komt bij: acteurs Paul Mescal als vader Calum en Frankie Corio als Sophie zijn – dit woord moeten we niet te vaak gebruiken, maar is hier wel van toepassing – echt fenomenaal. Mescal, een 27-jarige Ier, kunnen mensen kennen van zijn rol in de BBC-serie Normal People. Hij speelde ook een bijrol in The Lost Daughter, van Maggie Gyllenhaal. Maar dit is echt zijn doorbraak, wereldwijd.

‘En wat een debuut van de Schotse filmmaker Charlotte Wells. Hét debuut van het jaar, dat werd bevestigd nadat ze zondag een Bafta won. Wells maakte met Aftersun een heel persoonlijke film. Zij verloor haar vader op haar zestiende. De ervaringen, de frustratie en de liefde die in de film zitten, zijn doorleefd. Je voelt aan alles: dit had ze nooit kunnen maken als ze die gevoelens en emoties niet allemaal zelf heeft gehad.’

