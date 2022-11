De beste film van Martin Scorcese én Robert De Niro én Al Pacino én Cybill Shepherd – waar is die te zien??

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

De gebruikers van Reddit zijn in de ban van een film. Goncharov, uit 1973, geproduceerd door Martin Scorsese. Niet gezien? ‘Winter comes to Napels’ is de tagline op de poster, met een jonge Robert De Niro als maffiabaas-huurmoordenaar. Die heeft een relatie met Cybill Shepherd, maar er sluimert ook iets homo-erotisch tussen hem en Andrey (Al Pacino). De eindscène is onvergetelijk.

Intrigerend: een paar dagen geleden had nog niemand van de film gehoord. Maar nu circuleren er gedetailleerde analyses van de plot en het ‘klokmotief’ en kun je de soundtrack en scène-beschrijvingen vinden. Ook is er ‘fan-art’ waarin Goncharov en Andrey elkaar wél krijgen. ‘Eindelijk wat erkenning voor de favoriete film uit mijn jeugd’, jubelde ‘insertcringename’.

Nog intrigerender: Goncharov heeft nooit bestaan. Waar dit allemaal mee begon, ontdekte een alerte Tumblr-gebruiker, was een foto van een schoen die op Reddit was gepost. ‘Martin Scorsese presenteert Goncharov’, stond er op. ‘De beste maffiafilm ooit.’ Ergens in het productieproces van deze nepmerchandise voor de film Gomorra (Matteo Garrone, 2008) was de titel veranderd in Goncharov. Hoe dan ook: op basis van die foto bedacht iemand een poster voor deze film, andere gebruikers haakten aan met hun ideeën, en opeens bestond er online een film die niet bestaat.

Zo bezorgd als ik ben over de verspreiding van nepnieuws blijf ik het amusant vinden, als online grapjes de grenzen tussen filmgeschiedenis en fictie vervagen. Het zijn verhalen die prachtig het feilbare van het geheugen bloot leggen.

Er zijn films die dankzij internet nog door een paar mensen worden herinnerd omdat ze verder verdwenen en vergeten zijn. Er zijn films die nooit bestaan hebben, maar waar honderden mensen van zéggen dat ze er herinneringen aan hebben – zoals de familiefilm Shazaam. Er is Nestflix, een plek waar je films en series kunt opzoeken die in films en series voorkomen – zoals Angels with Filthy Souls uit Home Alone (1990) maar niet daadwerkelijk kunt zien.

Het zou me niets verbazen als een producent inmiddels likkebaardend de beste ideeën rondom Goncharov verzamelt. Het klinkt immers als een heerlijke, ouderwetse kwaliteitsfilm. En aangezien Harrison Ford voor een scène in Indiana Jones 5 geloofwaardig digitaal veertig jaar jonger is gemaakt, zoals deze week bekend werd, kan dat ook met De Niro, Pacino en Shepherd.

Dan krijg je dus een nieuwe film, die lijkt te komen uit 1973, gebaseerd op een bedachte, niet-bestaande film, die ontstaan is vanuit fake-merchandise voor een échte film – verwarrender voor een brein maak je het niet.