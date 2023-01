‘De Bende van Nijvel is de donkerste vlek in de Belgische geschiedenis’

Beeld uit 1985 uBelgische fictiereeks die zich afspeelt in de woelige jaren 80, toen de Bende van Nijvel volop terreur zaaide. Beeld VRT / Thomas Nolf

De jaren tachtig in België waren een tijdperk van ongekend crimineel geweld. Tussen 1982 en 1985 werden onze zuiderburen opgeschrikt door een reeks uiterst bloedige en haast identieke roofovervallen, voornamelijk gericht op supermarkten. Daarbij vielen in totaal 28 doden en ruim 40 gewonden. Wie er precies achter zaten, is nooit met zekerheid vastgesteld. Wel zijn er altijd sterke vermoedens geweest die wezen in de richting van een groepje corrupte Brusselse rijkswachten van de landelijke politiedienst.

Deze Bende van Nijvel, zoals de groep is gaan heten, bezorgde België een nog altijd voortdurend nationaal trauma. Sindsdien verscheen een kleine bibliotheek aan boeken en documentaires die deels verwerking en deels poging tot waarheidsvinding zijn. Meest recent is de dramaserie 1985, een verwijzing naar het jaar van de laatste en meest gewelddadige roofoverval (8 doden) door de Bende van Nijvel. De eerste aflevering is zondag te zien.

‘De Bende van Nijvel is de donkerste vlek in de geschiedenis van België’, zegt regisseur Wouter Bouvijn (35) in een telefonisch gesprek. ‘Ik vond ik het belangrijk om dit verhaal opnieuw te vertellen, juist voor jonge mensen die, net zoals ik, het tijdperk niet bewust hebben meegemaakt. Je moet je voorstellen: bijna het hele land durfde toen niet rond sluitingstijd boodschappen te doen in de supermarkt, omdat dat vaak het tijdstip was waarop de Bende van Nijvel toesloeg.’

1985 is een mengeling van fictie en non-fictie. Fictief is het coming-of-ageverhaal van twee jonge rijkswachten, gespeeld door Tijmen Govaerts en Aimé Claeys.

Via dit tweetal daalt de kijker diep af in de corrupte krochten van de Belgische Rijkswacht, in het bijzonder de afdeling die zich met drugscriminaliteit bezighoudt. Daar wordt de dienst uitgemaakt door oudgedienden Robert Beijer en Madani (roepnaam Dani) Bouhouche, mannen zonder moraal noch plichtsbesef, die lange tijd hun goddelijke criminele gang kunnen gaan. Als ze uiteindelijk alsnog uit de Rijkswacht worden gesmeten vanwege criminele vergrijpen, komen ze in het vizier als de belangrijkste verdachten van de brute roofovervallen.

Bouvijn: ‘De corruptie bij de Rijkswacht was in die tijd wijdverspreid. Boven- en onderwereld waren er volledig verknoopt. Ik wist er wel iets van, maar toen ik mij er nog meer in verdiepte, viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Dat is nu anders, maar toen was de Rijkswacht oppermachtig.’

De meest intrigerende figuur in 1985 is Madani Bouhouche, gespeeld door acteur Roda Fawaz. Bouhouche was de zoon van een Belgische moeder en een Algerijnse vader. Ondanks deze gemengde afkomst ontpopte Bouhouche zich tot een aanhanger van extreemrechts en onderhield hij vriendschappelijke contacten in neonazistische kringen.

Bouhouche stond er ook op dat hij ‘Dani’ in plaats van het Arabische Madani werd genoemd. Volgens regisseur Bouvijn vonden Bouhouche’s zelfhaat en zijn extreemrechtse overtuigingen hun oorsprong in een bittere relatie met zijn Algerijnse vader.

Dat duistere innerlijke conflict van Bouhouche spat dankzij het acteerwerk van Roda Fawaz van het scherm af. Zoveel haat, voor zichzelf en voor anderen, maakt het buitensporig geweld dat later volgde zeer aannemelijk. In 2005 overleed Bouhouche in vrijheid, zonder ooit schuld bekend te hebben.

Bouvijn: ‘Dat we het nog altijd over de Bende van Nijvel hebben is omdat er nog nooit iemand voor veroordeeld is. 28 mensen werden vermoord, maar een antwoord op het waarom hebben we nooit gekregen.’