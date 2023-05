De Belinda uit het gelijknamige liedje van Ben Folds had nooit mogen worden ingeruild voor Cindy

Ben Folds op 10 september 2019 in Las Vegas, Nevada. Beeld Ethan Miller / Getty

De Engelse schrijver Nick Hornby lukte het om op kostelijke wijze literatuur en muziek samen te laten optrekken. In zijn roman High Fidelity (1995), nadien verfilmd onder dezelfde titel, knalden alle denkbare genres van de bladzijden en passeerden liefst 92 songs de revue.

Het boek draait om Rob de muziekfreak, eigenaar van een krakkemikkige platenzaak. Rob heeft een ongelukkige hand in de liefde (en het leven) en communiceert met zijn nerdy matties met muzieklijstjes. Toen High Fidelity verscheen, leek Hornby’s boek een requiem voor de snel verdwijnende wereld van de langspeelplaat. De cd had de macht gegrepen. Dat vinyl jaren later een ongekende revival zou beleven, kon Rob niet bevroeden.

Hornby had eerder literatuur en voetbal al verenigd. In Fever Pitch (1992) deed hij puik verslag van zijn levenslange liefde voor voetbalclub Arsenal. Zijn bloemlezing met literaire voetbalverhalen, My Favorite Year, kreeg in Nederland navolging met het ‘voetbaltijdschrift voor lezers’, Hard Gras. Onder meer een variant met literaire wielerverhalen, De Muur, volgde.

Maar over muziek bleef Hornby schrijven en 31 van die persoonlijke muziekverhalen werden later gebundeld in 31 Songs. In een daarvan ging hij los op de ‘hartverscheurende’ compositorische kwaliteiten van de Amerikaanse singer-songwriter Ben Folds, ook bekend van de Ben Folds Five en lang de opvolger genoemd van zingende pianisten als Billy Joel en Elton John. Over Smoke van Folds noteerde Hornby dat het ‘een van de slimste en verstandigste liedjes is over de langzame dood van een relatie die ik ken’.

De mannen kregen als gevolg van de wederzijdse bewondering een trans-Atlantische vriendschap. Tijdens een dinertje besloten ze een album te maken: Lonely Avenue (2010). Veel plek wordt hierop ingenomen door het slagveld van de liefde. Beiden noemden zich ervaringsdeskundigen op dit gebied.

Een van de liefdestragedies van de hand van Hornby gaat het over een zanger en diens lijflied, Belinda. Lang geleden ruilde hij Belinda in voor Cindy, een jongere vrouw ‘met grote borsten, een leuke lach en geen kinderen’, die hij in het vliegtuig had ontmoet. Hij had ook voor haar een liedje geschreven, maar dat wilde niemand horen, zelfs Cindy vond er geen bal aan. Uiteindelijk liep deze affaire slecht af.

In een interview met het Amerikaanse radiostation NPR vertelde Hornby dat hij tijdens het wordingsproces een ander namenliedje in zijn achterhoofd had, Layla (1970), geschreven door Eric Clapton. Zijn ode aan Pattie Boyd, de vrouw die hij afsnoepte van Beatle George Harrison, bracht Clapton in 1970 uit met Derek and The Dominos. Het turbulente huwelijk van Clapton en Boyd, getekend door overmatig drankgebruik, strandde in 1989.

‘Ik vroeg me af hoe het zou zijn om een nummer te zingen terwijl een relatie al lang op de klippen was gelopen’, aldus Hornby. ‘Dus verzon ik deze persoon die maar één hit had, Belinda, over zijn liefde voor zijn ex die hij slecht had behandeld. De rest van zijn leven moest hij elke avond dat liedje zingen.’