De Belgische regisseur Franz Marijnen groeide in Nederland uit tot een van de groten der Lage Landen

Franz Marijnen begin jaren tachtig. Beeld ANP

Er is bijna geen andere theatermaker denkbaar die bij zo veel uiteenlopende Nederlandse toneelgezelschappen heeft gewerkt. Franz Marijnen was notabene een Belg, maar kreeg hier zo veel inspiratie en werklust dat hij met recht en reden gerekend kan worden tot de grote regisseurs van de Lage Landen.

Marijnen is woensdag op 79-jarig leeftijd overleden. Hij laat een oeuvre na dat varieert van grote klassieken als Shakespeares King Lear en Becketts Wachten op Godot tot eigenzinnige producties over kunstenaars als pianist Glenn Gould en filmmaker Pier Paolo Pasolini. Hij werkte niet alleen in theaters: in een zeevishandel in Scheveningen regisseerde hij De meiden van Jean Genet. Legendarisch is zijn regie van de musical Ik, Jan Cremer die Lennaert Nijgh in 1984 schreef naar de bestseller van Jan Cremer. Hoofdrollen daarin werden gespeeld door Peter Tuinman en Bill van Dijk, maar Marijnen introduceerde ook Vlaamse actrices als Karin Tanghe en Bien de Moor. Die uitwisseling van talenten tussen Nederland en België zou zijn hele carrière door een van zijn kenmerken blijven.

Marijnen raakte na het volgen van de toneelschool in Brussel in de ban van de Poolse theatervernieuwer Jerzy Grotowski en diens stijlopvatting waarin de acteur zich niet achter een tekst of interpretatie kon verschuilen maar zijn ziel en zaligheid moest tonen. Lastig vonden sommigen dat, maar Marijnen probeerde telkens weer het beste uit zijn toneelspelers te halen. Ook toen hij in 2007 bij Het Nationale Toneel Arthur Millers Heksenjacht regisseerde met acteurs van 20 tot 78 jaar, een ingewikkelde klus.

‘Toch, als ik dan zo af en toe bij repetities merk dat het klopt, dan kan ik daar stil van worden. Niets is mooier dan mensen die bereid zijn heel diep te gaan in hun rol. Iets over henzelf te vertellen. En als hun tegenspeler dat oppikt, dan ontstaat er iets dat erg fraai is. Dat is het hier en nu van het theater: je ruikt het zweet van de acteur’, zei hij daar destijds over in de Volkskrant.

Eerder al, in 1993, regisseerde hij in Den Haag King Lear met André van den Heuvel als Lear en Freek de Jonge als nar, en ook die voorstelling leverde een memorabel acteursduel op.

Franz Marijnen (links) regisseert in 2003 ‘Cyrano de Bergerac'. Rechts hoofdrolspeler Stefan de Walle. Beeld ANP

Marijnen debuteerde in 1966 bij het Mechels Miniatuur Theater, maar al vrij snel vertrok hij naar de Verenigde Staten om daar nieuwe vormen van theater te ontdekken. Na zijn terugkomst ging hij naar het Ro Theater in Rotterdam, waar hij van 1977 tot 1983 ook artistiek leider was. Daarop volgde regies bij De Nederlandse Opera (Ithaka en Doktor Faust), Het Zuidelijk Toneel en het Noord Nederlands Toneel, om in 1993 terug te keren naar België als intendant van de Koninklijke Schouwburg in Brussel. Hij verliet Brussel in 2000 na gedoe over de financiële tekorten van de schouwburg aldaar en werd wederom warm ontvangen in Nederland, waar hij bij het Nationale Toneel in Den Haag met collega’s als Ger Thijs, Hans Croiset, Leonard Frank en Shireen Strooker huisregisseur werd. Zijn laatste voorstelling daar was Brechts Driestuiversopera met Mark Rietman, Peter Tuinman en Betty Schuurman in de hoofdrollen.

Hij keerde ten slotte terug naar België waar hij zijn rijke carrière afbouwde. Veel acteurs zijn door de jaren heen door hem gevormd, het resultaat daarvan is tot op de dag van vandaag in de theaters te zien.