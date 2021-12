De Belgische kunstenaar Klaas Rommelaere verheft zijn familie tot kunst

‘Dark Uncles’ van Klaas Rommelaere bij 38CC in Delft. Beeld Natascha Libbert

December betekent voor veel mensen: familiebijeenkomsten. En dat betekent weer: gemengde gevoelens. Natuurlijk, je houdt van ze, maar tegelijkertijd koester je de stille hoop dat ze dit jaar een klein beetje veranderd zijn. Dat tante Clara dit keer niet zal vragen of je nu al een relatie hebt en dat oom Evert zijn ongepaste grapjes voor zich houdt. Een tip die ik laatst hoorde, wat dit betreft: bereid je erop voor dat je familieleden níét veranderen en kijk liever naar hun mooie, leuke, of gezellig-eigenaardige kanten.

Je kunt er ook voor kiezen om je curieuze of misschien juist ontzettend normale familie te verheffen tot kunst, zoals de Belgische kunstenaar Klaas Rommelaere doet. Hij maakte levensgrote poppen van zijn familieleden en vrienden (zelfgekozen familie), en laat die in expositieruimte 38CC in een processie voorbijmarcheren. Zo lijkt het in ieder geval, want in feite staat de stoet stil. Voorop gaat zus Marieke, daarachter moeder Hilde en vader Dirk, daarachter goede vriend Brecht, geliefde David en beste vriendin Anaïs. De rij wordt gesloten door opa Lucien en oma Marie-Thérèse.

Dark Uncles noemt Rommelaere deze figuren, maar duister zijn ze allerminst. Van top tot teen zijn de poppen bedekt met textiel waarop in fijne kruissteekjes allerlei vrolijke details zijn geborduurd. Dat ambachtelijke handwerk geeft het geheel de volkse, ouderwetse uitstraling, van tafelkleedjes in een bruine kroeg. De geborduurde tekeningen zelf zijn juist fris. Over armen, benen, rug en buik van de ‘familieleden’ krioelt het van de cartoonachtige beelden, die verwijzen naar hun persoonlijkheid en hobby’s. Op de borst van vader Dirk prijken besneeuwde bergtoppen, een herinnering aan vakanties in de Alpen met het gezin. Opa Lucien was amateurkunstenaar en dus zie je bij hem een geborduurde versie van een van zijn schilderijen. Als iemand de kunst verstaat van liefdevol naar je familie kijken, dan is het Rommelaere wel.

Het idee om de poppen in een processie op te stellen heeft hij ook van zijn familie. Aan het begin van zijn carrière kreeg hij hulp van zijn oma bij het maken van zijn creaties: zij werkte ze af. Als de kunstwerken klaar waren, droegen opa, oma en de buurman ze naar buiten om ze tegen een witte muur verderop in de straat te fotograferen. Rommelaere maakte foto’s van de optocht. Aan de telefoon vertelt hij: ‘Ik vond het een mooi gezicht, die stoet van familieleden en vrienden die mijn kunstwerken omhooghouden. Als ik ooit een solotentoonstelling heb, dacht ik, wil ik dit beeld namaken.’

Dark Uncles is een eerbetoon aan de mensen in zijn leven, zegt Rommelaere. ‘Ik laat zien dat ik altijd veel steun van mijn familie en vrienden heb gekregen.’

Ik moest denken aan iemand anders die vaak processies gebruikt in haar kunst: Lucy Orta. De Engelse kunstenaar is onder andere bekend van wat zij ‘Nexus Architecture’ noemt: optochten van mensen door de stad, in gekleurde pakken die via een soort slurven allemaal aan elkaar vast zitten. Dat past mooi bij hoe Rommelaere het idee achter Dark Uncles omschrijft: ‘Wie we zijn wordt voor een groot deel bepaald door met wie we ons omringen.’

Iets om aan te denken, straks bij het kerstdiner. Of nog beter: neem je hele familie mee naar Delft. Zo’n kerstige en familievriendelijke tentoonstelling zie je niet vaak.