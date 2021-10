De belangrijkste wijziging in de Nieuwe Bijbelvertaling is in de luisterversie niet te horen

Konden we in nog meer groepen uiteenvallen? Jazeker. De hokjesmens kan sinds het begin van de pandemie zijn hart ophalen, zo veel niet-christelijke denominaties zijn erbij gekomen. Die op de een of andere manier toch allemaal met geloof te maken lijken te hebben. Weliswaar veelal gemaskeerd door een ‘zeker weten’, maar laat het vervolgens maar aan een willekeurig legertje twitteraars over om alle argumenten onderuit te halen. Nu zijn de pijlen weer gericht op Staphorst en omstreken, omdat daar mensen wonen die in een opperwezen geloven. Tja, als ik het zo formuleer, klinkt dat inderdaad nogal wonderlijk.

Vraag: komt al ons onbehagen voort uit die pandemische toestanden of hebben we er vooral een goede reden bij gekregen om de ander nog iets minder te verdragen? Antwoorden zijn misschien te vinden bij de Gentse emeritus hoogleraar klinische psychologie Paul Verhaeghe, die al sinds zijn boek Liefde in tijden van eenzaamheid (1998) geldt als autoriteit op het gebied van het groot maatschappelijk onbehagen. Mooi citaat uit een interview in NRC onlangs: ‘De psychoanalyticus daarentegen beschouwt de mens als een verdeeld wezen. We willen veiligheid en spanning. We willen vrij zijn en gebonden. We zijn bang om verlaten te worden en om te worden verstikt. We willen aan onze driften toegeven en ze bedwingen.’ En dan ondertussen ook nog de driften van al die anderen zien te beteugelen, daar komt gedonder van, voegt de leek daaraan toe.

Verhaeghe werkte zijn ideeën verder uit in de boeken Identiteit (2012), Autoriteit (2015) en Intimiteit (2018) en die zijn alle drie te beluisteren. Autoriteit is net verschenen als luisterboek, voorgelezen door Johan De Paepe, een vlotte Vlaamse vertelstem die ons gaat helpen te begrijpen waarom we als moderne mens god noch gebod accepteren.

Voor de laatsten die dat nog wel doen, is er dit jaar reden voor vreugde. Een paar weken geleden verscheen namelijk de NBV21, kenners weten waar ik het over heb: de Nieuwe Bijbelvertaling voor de 21ste eeuw. Een project waaraan vier jaar intensief is gewerkt, en dat nadrukkelijk tot doel had om gelezen en gehoord te worden; er is veel aandacht besteed aan de voorleesbaarheid van de tekst, aldus de verantwoording door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Het voorlezen valt uiteen in drie delen: het Oude Testament wordt in 67 uur voorgelezen door Lottie Hellingman, Louis van Beek, Marjolein Algera en Chris Kijne. Het Nieuwe Testament in 21 uur door hetzelfde kwartet en de Psalmen apart in vijf uur solo door Hellingman. De opvallendste verandering in deze NBV21 ten opzichte van de vorige versie, tussen de in totaal twaalfduizend correcties en wijzigingen, is overigens onhoorbaar: de terugkeer van de eerbiedshoofdletter bij God en Jezus. Met deze kapitale wijziging wordt in ieder geval de autoriteit van het opperwezen en zijn zoon niet langer in twijfel getrokken.

Nu kwam ik even in de verleiding te eindigen met het boek Judas van Astrid Holleeder, maar die heb ik krachtig weerstaan, om plaats te maken voor Religie voor atheïsten van Alain de Botton. Weliswaar tien jaar oud, maar wat is een decennium op tweeduizend jaar tweespalt? Bovendien is de door Lykele Muus voorgelezen Nederlandse vertaling wel nieuw en kunnen we allemaal ons voordeel doen met de insteek van dit werk: de ideeën van de ander deugen niet, maar dat neemt niet weg dat je er wel iets van kunt opsteken, of beter nog van gebruiken om daar zelf, liefst samen met anderen, beter van te worden. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over gemeenschapsgevoel, duurzame relaties, de omgang met jaloezie en het gevoel tekort te schieten. Want daar hebben we allemaal last van. Behalve god natuurlijk. Pardon, God.