De beerput van Hilversums misbruik ging halverwege de jaren tachtig al open

Op mijn stukje over Fred Emmers erotische verhalenbundel, onlangs in de krant, kwamen veel reacties. Daarvan behelsde slechts ongeveer een kwart grappen over sperma-emmers: de meerderheid was weemoedig, in het genre ‘ach ja, dat waren andere tijden’.

Andere tijden waren het zeker. Met verbazing las ik een interview met het echtpaar Emmer, ook in deze krant, uit de jaren negentig. Daarin gebeuren vreemde dingen. ‘Op slag van vijven gaat in huize Emmer de bar open. Een haast sacraal ritueel. Drie tot vier neuten, dat is de limiet. Warm eten komt er niet meer op tafel. Geen kano ook, geen sprits, geen bokkenpootje. Dat is vloeken in de kerk.’

Wat is hier aan de hand? De Emmertjes zijn doodsbang om dik te worden. ‘Op het strand wordt het schaarse fraaie uitzicht mij ontnomen door amorfe mensen. Volgevreten, schaamteloze mensen in kleine broekjes. Ronduit aanstootgevend vind ik dat.’ Aldus Fred. Zelf ontbijt hij hoogstens ‘soms twee centimeter mee van haar roggebrood met kaas’. Ook zijn vrouw Karen van den Winkel verklaart: ‘Ik vind eten de-erotiserend, weerzinwekkend bijna.’

Gefascineerd door het stel googlede ik wat rond en vond een boekje van mevrouw Van den Winkel, uit die zo illustere andere tijden, namelijk 1984. De Gooise matras heet het. Op het omslag een foto van de schrijfster, een très petite verschijning, in een kort roze o-là-là-ponnetje met ruches, geknield op een slordig opgemaakt bed.

‘De schrijfster heeft zo’n 13 jaar als radio-omroepster meegedraaid in het Hilversumse wereldje. (…) Karen van den Winkel toont aan wat er allemaal valt te ‘regelen’ in Hilversum.’ En dat blijkt héél wat.

Van den Winkel heeft de namen van de betrokkenen veranderd. De heren passeren de revue onder pseudoniemen als Flip van der Anst, Carl van der Laat of Hubert van Geenen. Het lijken wel namen van personages uit de jeugdboeken van J.B. Schuil, maar hun belevenissen zijn van heel andere aard dan ravotten met kornuiten, of tweeën halen voor algebra bij de Huzaar of de Salamander.

‘‘Ik kan lekker koken’, had Huub gezegd. Daar ben ik die avond niet achter gekomen. Want op zijn twijfelaar serveerde hij me diner noch souper. Daar bereikte hij zijn doel zonder dat ik daarvoor in actie hoefde te komen. Hubert vertrouwde me toe dat hij op zulke ogenblikken altijd aan zijn moeder dacht.’

Even verderop is sprake van een hitsige Sinterklaas (‘Ben vouwde zijn witte handschoenen om mijn buik en drukte zijn uitstulpende tabberd tegen mijn paarse pofbroekje aan’) en ook komt er een zekere Aart S. voorbij (het lijkt wel degelijk om Aart Staartjes te gaan met zijn blonde lok en kinderprogramma), die de schrijfster afranselt met een boemerang. ‘Hij had vermoedelijk gelezen dat de vrouw in haar hart wil worden vernederd.’

Die Aart! En dan was die boemerang nog met wederzijdse instemming, maar Karen krijgt ook geregeld te maken met mannen die zich tegen haar wil toegang proberen te verschaffen tot ‘het doodlopend punt tussen haar bovenbenen’, regelrechte (pogingen tot) verkrachting, kortom.

Het boek eindigt verrassend, met twee alinea’s die niet van de schrijfster zelf lijken te zijn. ‘Hier eindigt een non-limitatieve opsomming van casuspositie ter adstructie van de stelling dat zowel gewenste als ongewenste intimiteiten bij de omroep voorkomen. De wetenschappelijk medewerksters van de Rijksuniversiteit te Groningen, over deze problematiek gebogen in opdracht van de staatssecretaris Kappeyne van de Copello, zijn er eind 1984 van teruggekomen de omroep daarop te onderzoeken.’

Snapt u het? Het is nogal kras. Halverwege de jaren tachtig ging de beerput van Hilversums misbruik dus al open, maar ze hebben hem schouderophalend weer dichtgegooid.

Ja, het waren andere tijden.