De beekprik heeft miljoenen jaren overleefd, maar droge beken zijn een uitdaging te veel

Beeld Margot Holtman

Het is makkelijk om afgeleid te raken langs de Boven-Slinge in Bekendelle, door ijsvogels, grote gele kwikstaarten en beekjuffers, maar eigenlijk ben ik hier voor een diersoort die we vandaag niet eens te zien krijgen: de beekprik. Hij is er wel, deze vis die je nauwelijks vis kunt noemen, maar in deze tijd van het jaar houden beekprikken zich in de vorm van larven verborgen in de modderige bodem van de beek, dus dat is lastig kijken.

Toch speur ik met Matthijs de Vos van waterschap Rijn en IJssel de zandbanken af, de stukjes beek waar nog net wat water doorheen sijpelt, de stukjes met grind die nog net onder water liggen en waar de volwassen beekprikken in het voorjaar paaien. Zes of zeven jaar zijn ze dan, het beestje brengt het grootste deel van zijn leven als blinde larf in een gegraven holletje op de beekbodem door. Kopje net boven het zand uit, hij filtert algen en bacteriën uit het langsstromende water.

Na zes of zeven jaar volgt de metamorfose tot volwassen prik, een slangachtig diertje van hoogstens 20 centimeter, met ogen, zeven kieuwopeningen en een rond bekje met stompe tanden. Dan komen ze eindelijk, in maart en april, tevoorschijn en gaan ze op zoek naar schone plekken met grind, plekken waar het water stroomt en zuurstofrijk is. Ze slepen met steentjes, bouwen nestjes en paaien, de vrouwtjes leggen de eitjes tussen het grind. Een paar dagen later gaan de volwassen beekprikken dood, de larfjes laten zich meespoelen en graven zich in, voor een jaartje of zes.

Ook een leven.

Beeld Margot Holtman

Beekprikken zijn ‘primitieve wezens’, zegt Matthijs de Vos. Ze stammen nog uit de tijd dat er geen beenvissen waren, vissen met een skelet en graten. Prikken zijn veel simpeler opgebouwd. De Vos: ‘Het zijn eigenlijk levende fossielen.’ Maar toch ook knappe overlevers. De oorspronkelijke vorm was blijkbaar goed genoeg om in het veranderlijke milieu in beken (en rivieren) stand te houden. Op plekken waar het zowel kan kolken als bijna kan droogvallen, op steeds wisselende delen van de beek. En soms verplaatsen de larfjes zich dus wel, naar een deel van de beek waar, als het droger wordt, nog net een kom water blijft staan.

Zo ging het dus miljoenen jaren goed. Totdat er, in de vorige eeuw, dingen gebeurden waartegen zelfs de beekprik niet opgewassen bleek: watervervuiling om te beginnen, en het kanaliseren van beken, wat eigenlijk vernieling van het leefgebied betekent. Dat leidde ertoe dat de beekprik een bedreigde diersoort werd, net als veel andere soorten die afhankelijk zijn van beken.

Matthijs de Vos is namens het waterschap verantwoordelijk voor het beschermen van de beekprik en andere soorten, en dat lukte tot op zekere hoogte, door beekherstel, door het verwijderen van stuwen en door het verminderen van lozingen van ongezuiverd water. Zo kon de beekprik ook dit deel van de Boven-Slinge koloniseren. Maar toen diende het volgende probleem zich aan: extreme droogte. Uit volledig drooggevallen beken op de Veluwe, in Noord-Brabant en Limburg verdween de prik al in 2018 en 2019; rond Winterswijk verdween hij bijna uit de Ratumsebeek. Met noodmaatregelen, het pompen van water in sommige delen van de droogvallende beken, worden nu rond Winterswijk sommige plekken nog natgehouden. De Vos: ‘Anders gaat alles dood en ben je ook alles kwijt.’

Dan voelen we een paar druppels en kijken we hoopvol tussen het bladerdak door naar de betrokken lucht. Maar nee, het blijft verder droog.