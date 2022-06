De bedoelingen van It’s Our F***ing Backyard zijn ongetwijfeld goed. Maar erg overtuigen doet de expositie niet ★★☆☆☆

It’s Our F***Ing Backyard. Designing Material Futures in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Beeld Gert-Jan van Rooij

De ott-boom die in Zuid-Korea groeit geeft een bijzondere hars af die als een beschermende glazuurlaag kan worden gebruikt voor aardewerk. Het natuurlijke glazuur wordt koud aangebracht en verdampt als het aardewerk op hoge temperatuur wordt verhit. Dergelijk keramiek kan daardoor relatief eenvoudig worden hergebruikt, in tegenstelling tot keramiek met de giftige glasachtige glazuren die in het Westen worden gebruikt en die niet meer van het aardewerk zijn te scheiden. De Zuid-Koreaanse ontwerper Yoon Seok-Hyeon studeerde in 2019 af aan de Design Academy Eindhoven met een prachtig servies van deze ‘ott-hars’ met een diepe bruinrode glans. Een eeuwenoude, bijna vergeten materiaal en techniek van de andere kant van de wereld toepassen: zo eenvoudig kan het verduurzamen van bestaande producten zijn.

Het ott-servies is slechts een van de ruim tachtig innovaties op het gebied van grondstoffen en materialen als oplossing voor de klimaatcrisis op de tentoonstelling It’s Our F***ing Backyard. Designing Material Futures in het Stedelijk Museum in Amsterdam. ‘De koloniale geschiedenis van het Westen staat aan de basis van de vernieling van de lokale ecologie door uitbuiting van de bevolking en uitputting van de aarde.’ Deze uitspraak komt bijna terloops voorbij in de introductievideo. Hoe cool is het dan als uitgerekend traditionele materialen en technieken nu kunnen bijdragen aan de oplossing van deze mondiale crisis? Zoals meubels van sisal – een vezel gemaakt van de agave, een Mexicaanse plant met sliertachtige bladeren, die een uitstekende vervanging is van plastic – zoals ontwikkeld door de Mexicaanse ontwerper Fernando Laposse.

It’s Our F***Ing Backyard. Designing Material Futures Beeld Gert-Jan van Rooij

Dit niet-westerse perspectief zou al genoeg stof zijn voor een spannende tentoonstelling. Jammer genoeg maakt het op It’s Our F***ing Backyard al snel plaats voor heel veel producten op sokkels, een euvel waaraan zo veel designtentoonstellingen in het Stedelijk Museum lijden. Terwijl het bij materiaalexperiment nou juist niet gaat om dat ene eindproduct, maar om alternatieve productieketens. Waaraan het ook schort: een degelijke onderbouwingen van de getoonde projecten. Neem een kofferset van 3D-geprint bioplastic van de Finse ontwerper Janne Kyttanen. Het oogt weliswaar magnifiek, maar dit project uit 2014 is nog steeds niet verder gekomen dan de museumzaal van het Stedelijk. Hoezo impact?

De bedoelingen van It’s Our F***ing Backyard zijn ongetwijfeld goed. Maar erg overtuigen doet deze expositie niet. De Nederlandse ontwerpstudio Lama Concept maakte van 1.004 gebruikte petflessen één vergadertafel, die zo duur is dat die hoogstwaarschijnlijk eindigt in de bestuurskamer van Shell of een andere grootvervuiler. Waarmee onderscheidt dit project zich van greenwashing, het schoonpoetsen van het duurzame imago van bedrijven met mediageniek design? Maar ook: hoeveel petflessen kunnen er op deze manier jaarlijks worden gerecycled? En hoeveel energie wordt daarbij gebruikt? We moeten er maar naar gissen. Een gemiste kans.

It’s Our F***Ing Backyard. Designing Material Futures Beeld Gert-Jan van Rooij

Zelfs designprojecten die mikken op bewustwording – de jokerkaart waarmee ontwerpers maar al te vaak gebrek aan impact verdoezelen – zijn niet altijd scherp gekozen. De Griekse ontwerper Savvas Laz maakt meubels van piepschuim om zo de consument bewust te maken van de groeiende afvalbergen met dit verpakkingsmateriaal. Zijn koddige designstoel is van het kaliber eindexamenshow van de Design Academy Eindhoven: je moet er maar net van houden. Het piepschuim is bovendien bedekt met een laag glasvezel en roze lak, zodat het lijkt alsof de stoel is gemaakt van vies polyester. Dus wat nou bewustwording van het piepschuimprobleem?

Waar It’s Our F***ing Backyard dan wel in slaagt? Aantonen dat duurzame producten ook mooi en zelfs sexy kunnen zijn. En dat er op andere plekken in de wereld ook innovatief en urgent design wordt gemaakt. Maar de optimistische daadkracht die de titel wil uitstralen is daarmee nog niet waargemaakt. De klimaatcrisis verdient beter.

It’s Our F***Ing Backyard. Designing Material Futures. Design ★★☆☆☆ Stedelijk Museum Amsterdam, t/m 4/9.