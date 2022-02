De beats, raps en flow van de baron van Münchhausen zijn indrukwekkender dan het morele lesje ★★★☆☆

De baron van Münchhausen van Theater Sonnevanck en Dieheleding. Beeld Sanne Peper

Wie was ook weer de Baron van Münchhausen? Zo’n mediagenieke naam is lastig te vergeten. Ook dankzij het münch­hau­sen­syn­droom, dat naar hem is vernoemd. Maar wie was hij echt? En trouwens, hoe echt is echt?

Daarover gaat de 7+-voorstelling De baron van Münchhausen. Theater Sonnevanck en hiphop-theatercollectief Dieheleding brengen de baron naar deze tijd. Omdat hij ons, zo blijkt, iets kan leren over zaken als nepnieuws, instafilters en de vraag hoe kostbaar de waarheid is.

Uitgangspunt van de voorstelling is het boek De wonderbaarlijke avonturen van Baron von Münchhausen (1785), geschreven voor R.E. Raspe, die het weer baseerde op de sterke verhalen die de echte baron vertelde.

Zoals dat hij zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras heeft getrokken, op de maan heeft rondgelopen en uit de buik van een vis is ontsnapt. Steven Ivo (als de baron), Merel Pauw, Nick Livramento Silva en Dalorim Wartes spelen deze avonturen met jeugdig elan na. Regisseur Jip Vuik maak er vrolijk hiphoptheater van.

De boodschap: liegen is leuk. Van theatermakers mag je ook niet anders verwachten. Zonder levendige fantasie wordt het leven maar een grijze bedoening. Maar, zeggen ze, er is wel een ondergrens. Vrienden uitleveren aan de duivel, zoals de baron hier doet, is daar een voorbeeld van.

Deze voorstelling moet het niet hebben van de originaliteit van dit morele lesje. De beats, raps en flow van de baron en zijn vrienden zijn stukken indrukwekkender. Wippend op je bankje stuiter je met rapper Münchhausen mee door een wonderlijke wereld van aliens, koningen en FBI-agenten.

De Baron van Münchhausen (7+) Theater ★★★☆☆ Door Theater Sonnevanck en Dieheleding. 11/2, Theater Sonnevanck, Enschede. Tournee t/m 27/3.