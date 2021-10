De bastaard van Rashif El Kaoui is een indringend en ontroerend pamflet ★★★★☆

Theatermaker Rashif El Kaoui in 'De Bastaard'. Beeld Anna van Kooij

Hij is ‘een bastaard’, ‘een halfbloed’, ‘een vuilnisbakkenras’, ‘een kind om met het badwater weg te gooien’, ‘een passe pour rien’. En zo noemt theatermaker en schrijver Rashif el Kaoui, met een Vlaamse moeder en een in Marokko geboren vader, nog tig synoniemen voor bastaard. Het ene nog pijnlijker dan het andere. ‘Ik ben een bastaard, ik ben een bastaard, ik ben een bastaard.’ Hij blijft de zin herhalen als een bezwering.

El Kaouis vlijmscherpe en directe opening van De bastaard komt hard binnen. En dat effect hebben eigenlijk al zijn teksten, die een mengeling zijn van poëzie, spoken word en proza. Daarbij is El Kaoui een innemend verteller.

De bastaard maakte hij op aansporen van vriend, filmregisseur en fotograaf Ahmet Polat. De theatermaker reisde hiervoor voor het eerst naar het Marokkaanse geboortedorp van zijn vader, die hij nauwelijks heeft gekend, en naar diens graf in Zuid-Frankrijk. Dat was nodig, vond Polat, want gevangen in de blik van de buitenwereld cijferde El Kaoui zichzelf en zijn gevoelens weg.

Terwijl Polat materiaal voor een documentaire opneemt, regisseert hij als filmer El Kaoui op het toneel. Op de achtergrond zien we prachtige beelden van de reis door Marokko. Muzikant Michelle Samba zorgt met Marokkaanse instrumenten, een bendir en qraqebs, voor mooie liedjes en voortstuwende muziek.

Bastaarden zijn de kinderen van morgen, zegt El Kaoui. ‘Later als we groot zijn is iedereen beige.’ Hij wil geen medelijden, hij wil dat we luisteren naar ongehoorde stemmen, dat we onszelf bevragen. Het maakt De bastaard een indringend en ontroerend pamflet dat nog lang nagonst.