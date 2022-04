De band Gggolddd maakte een pijnlijk en persoonlijk album, met gepast muzikaal decor ★★★★☆

Gggolddd: This Shame Should Not be Mine.

De Nederlandse band Gggolddd (voorheen Gold) stortte zich vorig jaar op een speciaal en in principe eenmalig project, voor de online editie van het Tilburgse festival Roadburn. Die stream ging viral, en werd internationaal bekeken en geprezen. De band had geen keuze: het werk moest op album verschijnen. Dat is nu gearriveerd, en doet het internationaal gezien opnieuw goed. Gggolddd is aan het doorbreken.

Het album is zwaar beladen, en het scheppingsproces moet voor zangeres Milena Eva een gevecht zijn geweest. Zij schreef teksten over het seksuele geweld dat ze heeft moeten doorstaan en alle gevolgen van dien. Nummers als Notes on How to Trust en de titelsong This Shame Should Not be Mine zijn pijnlijk om aan te horen, maar muzikaal in een knap decor geplaatst. De band heeft, misschien ingegeven door het persoonlijke karakter van de nummers, een compleet nieuw bandgeluid gecreëerd. De ontladende gitaaruitbarstingen van de voorgaande albums hebben goeddeels plaatsgemaakt voor ingetogen toetsen en elektronische beats, en een waaier aan stemvervormingen. De lijnen van het nieuwe Gggolddd lopen eerder naar de new wave van de jaren tachtig dan naar de vertrouwde heavy rock en metal.

De zang en teksten van Eva krijgen veel ruimte: rond haar stem valt de muziek soms bijna stil, en hoor je vaak niet meer dan pulserende bassen uit een synthesizer. Dat maakt de inhoud nog aangrijpender. In Like Magic zingt zij met een ijle sopraan over zacht gonzende gitaren uit de black metal, en in dit nummer voel je hoe de zangeres zoekt naar muzikale bevrijding en verwerking.

Op de aanstaande editie van Roadburn, van 20 tot en met 24 april, treedt Gggolddd aan als een van de hoofdgasten.

Gggolddd This Shame Should Not be Mine Heavy ★★★★☆ Artofacct Records