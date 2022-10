‘De bananengeneratie’ is een lichtvoetige bonte avond over pijnlijke onderwerpen ★★★☆☆

‘De bananengeneratie’ van Theater Oostpool Beeld Bas de Brouwer

Ze zijn wit vanbinnen en geel van buiten, bananen dus. Dit is de geuzennaam die schrijver Pete Wu introduceerde voor Aziatische Nederlanders. Dat deed hij in zijn boek De bananengeneratie. Daarin schetst hij een beeld van hoe het is om met Aziatische wortels in het witte Nederland te leven. Regisseur Char Li Chung heeft dit boek nu naar het toneel gebracht bij Theater Oostpool. Zijn versie van De bananengeneratie heeft de vorm van een lichtvoetige bonte avond met liedjes, acts en een spelletje. Over loempia’s, de Aziatische hurkzit en kleine piemels.

Chung heeft duidelijk geworsteld om het boek naar theater te vertalen. Het is ook niet makkelijk. Wu schreef geen rechtlijning verhaal. Zijn boek is non-fictie. Hij interviewde een groot aantal Aziatische Nederlanders; al die verhalen komen terug in het boek.

Beeld Bas de Brouwer

Die caleidoscopische vorm heeft Chung overgenomen. In een twintigtal bondige scènes komen evenzoveel onderwerpen aan bod. Het gaat over opvoeding, cultuurverschillen, adoptie, zelfhaat, racisme, stereotypen, taal en nog veel meer. Al deze onderwerpen worden aangevlogen met persoonlijke verhalen van de acteurs, in scènes die zijn ontstaan uit improvisaties. Het boek van Wu is dus vooral als inspiratie gebruikt. De acteurs zijn naast spelers ook volwaardige makers.

Dat zijn Nhung Dam, Yuwi, Kok-Hwa Lie, QiQi van Boheemen en Keanu Visscher, acteurs met Indonesische, Vietnamese en Chinese wortels. Noodzakelijkerwijs beperkt de voorstelling zich daarmee tot Zuidoost-Azië.

Beeld Bas de Brouwer

De keur aan anekdoten is groot: Lie vertelt over zijn moeizame coming-out tegenover zijn traditionele ouders en de dunne flintertjes van acceptatie waarmee hij genoegen neemt. Dam heeft een zeer geestige monoloog over het cliché van de dociele Aziatische vrouw, waarmee zij tijdens het daten vaak wordt geconfronteerd. Deze mondt uit in een alles behalve dociele, en lekker ongemakkelijke ‘moderne dans’ die ‘de magie van haar kutje’ moet verbeelden. Van Boheemen vertelt prachtig over haar adoptie door Nederlandse ouders in de jaren negentig, veroorzaakt door het Chinese eenkindbeleid van destijds.

Dit zijn mooie en tegelijk pijnlijke onderwerpen, waarover je graag meer wilt horen. Maar daar is geen tijd voor in deze cabareteske revue. Want we krijgen ook nog een musicallied over de spaarzame representatie van Aziaten in het theater. En een persiflage op Dr. Fu Manchu, de stereotype Chinese superschurk uit oude films, die overigens altijd gespeeld werd door witte mannen. En een spelshow met als opdracht: wie is het meest Aziatisch?

Leuke ideeën, die niet zouden misstaan in een afstudeervoorstelling, maar die hier de vaart en focus hinderen. Gelukkig zijn het spelplezier en komische talent van de spelers aanstekelijk genoeg. Dan maakt het niet meer zoveel uit dat je zit te kijken naar iemand in een bananenpak. Als de knipoog maar vet genoeg is, dan wordt ook dat weer leuk.

Beeld Bas de Brouwer