De Bachvereniging viert haar eeuwfeest met een kleurrijke Kunst der Fuge ★★★★☆

De Nederlandse Bachvereniging, met in het midden artistiek leider en violist Shunske Sato. Beeld Juri Hiensch

Honderd jaar geleden werd De Nederlandse Bachvereniging opgericht om Bachs Matthäus-Passion uit te voeren in de Grote Kerk in Naarden. Zaterdag trapte ze haar jubileumseizoen af in TivoliVredenburg. Het koninklijk paar en de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, kwamen haar feliciteren.

Voor de gelegenheid heeft artistiek leider en concertmeester Shunske Sato een fantasierijk arrangement gemaakt van Die Kunst der Fuge. Bachs verkenning van de fuga, een techniek waarbij een stuk melodie door meerdere stemmen wordt overgenomen en waarop wordt gevarieerd, is een wonder van mathematisch vernuft en ongekende scheppingskracht. Voor elk deel gebruikt Sato steeds andere instrumenten.

Wat een vondst om de eerste fuga te geven aan een sopraan, alt, tenor en bas en zodoende de vierstemmigheid zichtbaar te maken. De zangers zijn zo goed dat een hele Kunst der Fuge gezongen op ‘doe doe’ en ‘dabba dabba’ heel makkelijk is voor te stellen.

Er volgt een strijkkwartet, dan een blazerskwartet. Instrumenten uit dezelfde familie werken het beste samen. Wanneer de lage strijkers het moeten opnemen tegen de pronte blazers, is het mengexperiment interessant, maar de balans vaak zoek. Als Leo van Doeselaar solo een fabelachtige dubbelfuga speelt op het zaalorgel, laat hij horen hoe cruciaal het is dat de vier stemmen gelijkwaardig klinken.

Heel geslaagd is de flamboyante versie voor zangers en klein ensemble van de zesde fuga. Het slot, waaraan iedereen meedoet, is feestelijk, maar vertroebelt hier en daar. Van de aangekondigde regie met lichtkunst is weinig te merken: uiteindelijk heeft de regisseur/lichtontwerper niets gedaan behalve diegenen die aan het spelen waren te verlichten in geelwit. Rommelige omwisselingen en koraalverzen tussen de stukken verstoren de opbouw. Desondanks is deze Kunst der Fuge in een kleurrijk nieuw jasje zeer de moeite waard.