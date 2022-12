‘De avonden’ is een onbetwist klassiek boek. Ook volgens de schrijver zelf

De avonden van Gerard Reve is vijfenzeventig jaar geleden verschenen en verkocht wordt het nog steeds – onlangs verscheen de negenenzestigste druk.

Vijfenzeventig jaar geleden verscheen De avonden, de debuutroman van Simon van het Reve. Op Tweede Kerstdag 1946 had de jonge schrijver, die eigenlijk Gerard heette, een vel papier in de machine gedraaid om zichzelf moed in te spreken. ‘Over den titel dienen wij ons geen zorgen te maken’, tikte hij. ‘DE KAMERBEWONERS, HELDEN VAN ONZEN TIJD of ZIEKENBEZOEK, we zullen wel zien. Of DE AVONDEN.’ Op 18 mei 1947 was het boek af. In november van dat jaar verscheen het bij De Bezige Bij.

Frits van Egters, de jonge held van De avonden, maakt een treurige, donkere tocht langs vrienden, familie en kennissen in de stad voor hij op oudejaarsavond weer eindigt bij zijn ouders thuis aan de Schilderskade 66. Er gebeurt schijnbaar niets. De innerlijke dialoog van Frits, messcherp van stijl, humoristisch en diep ontroerend, drijft het boek voort. ‘Eeuwige, enige, almachtige, onze God,’ zei hij zacht, ‘vestig uw blik op mijn ouders. Zie hen in hun nood. Wend uw blik niet af.’

De avonden spleet het publiek zoals Mozes de Rode Zee. Simon Vestdijk prees het zeldzaam navrante slot. ‘Het behoort tot het aangrijpendste wat ik ooit onder ogen kreeg.’ W.F. Hermans karakteriseerde de roman als ‘een nauwkeurige beschrijving van hoe een machine werkt, hoe de raderen knarsen, de olie uit de naven druppelt, enzovoort. Maar waar die machine toe dient, wordt niet aangegeven.’

Veel critici waren hevig verontwaardigd over de ontluisterende blik op het lege, naoorlogse leven. ‘Een schrikbarend boek’, vond Godfried Bomans. ‘Ik heb zelden een boek gelezen, zó naargeestig, zó zeer van iedere positiviteit verstoken, zó grauw, cynisch en volstrekt negatief, als dit. Het wurgt iemand de keel toe.’ Jef Last dacht dat de frisse arbeidersjeugd niets van de roman zou moeten hebben.

Last had ongelijk. De Bezige Bij heeft dezer dagen de negenenzestigste druk het licht doen zien. Voor de jubileumprijs van € 7,50 in uw plaatselijke boekhandel. De afgelopen vijfenzeventig jaar is wel een plank boeken en geschriften over De avonden verschenen. Onlangs voegde Mathieu Berteloot daar nog een filosofische analyse aan toe: We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig.

In een interview uit 1958 noemde R.J. Gorré Moses, een pseudoniem van de schrijver zelf, De avonden ‘onbetwist klassiek’. Toch is Reve altijd dubbelhartig ten opzichte van zijn debuut blijven staan, misschien wel omdat hij het in zekere zin nooit meer wist te overtreffen. De avonden splijt je geest en gemoed – dat is wat literatuur vermag.