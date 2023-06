De Ashton Brothers verpakken hun boodschap in grandioos entertainment ★★★★★

Joost Spijkers in ‘Brothers’ van Ashton Brothers. Beeld Jaap Reedijk

Een schouwburg op zijn kop zetten, het publiek laten schaterlachen of stil krijgen met een muzikaal hoogstandje. Al twintig jaar weten we dat theatergroep Ashton Brothers hiertoe in staat is met hun eigentijdse vorm van variété en slapstick. Maar in de nieuwe show Brothers doen ze hier tóch weer een schepje bovenop. De Ashtons zijn in absolute topvorm.

Plastic in allerlei soorten en maten speelt een prominente rol. Grote proppen plastic zweven mysterieus door de ruimte. Het appelleert aan de plastic soep die de oceanen teistert. In een act stopt groepslid Niek een ellenlange strook plastic in zijn mond; grappig, maar ook schrijnend. Heel knap hoe milieuproblemen op een poëtische, beeldende manier een plaats krijgen, zonder moralistische tekst erbij.

Over de auteur Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Het is een meesterzet om drie nieuwe leden aan de groep toe te voegen. Naast de oer-Ashtons Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde doen de jongere Niek Takens en Guyllaume Wibowo mee. Zij timmeren als Niek & Guy inmiddels ook samen aan de weg als theaterduo. Als zesde broeder zien we Timo Bakker, die uitblinkt in zijn rol van de robot met de boormachine.

'Brothers' van Ashton Brothers Beeld Jaap Reedijk

De show van ruim 100 minuten zit propvol verrassende en bizarre acts. Met soms een bekend personage, maar vaker nog nieuwe vondsten. De muziek is weer goed verzorgd. Er wordt een flessenorgel gevormd waarbij The Beatles klinken, Pim Muda speelt fanatiek The Final Countdown op zijn blokfluit en bij een scène op de Afrikaanse savanne opent een jager het vuur op de dieren, wrang-komisch begeleid door Perfect Day van Lou Reed.

‘Je zult oogsten wat je zaait’, is daarbij de sleutelzin. De Ashton Brothers beschouwen de staat van de aarde, maar verpakken die boodschap in grandioos entertainment.