De artistieke vorm van Revolt gaat gebukt onder het streven naar bewustwording over massagedrag ★★☆☆☆

Revolt (14+) van Cecilia Moisio door Maas theater en dans. Beeld Phile Deprez

Enter society, zo dirigeert computerstem Iris een groep performers stelselmatig het podium op. Als afgerichte proefkonijnen, tot de kruin gewikkeld in afbakeningslint met daarop ‘society’ geprint, schieten ze beweeglijk ‘de maatschappelijke arena’ in. Hun smartphone schrijft telkens de opgedragen modus voor. Van Black-Friday-shopverslaafd tot groene consument en van autoriteitsgevoelig militair tot perfecte TikTok-danser. Zelfs in de protestmodus moeten ze voldoen aan voorgeschreven leuzen. Het actievoeren is eveneens onderhevig aan groepsdwang. Durf je eigen mening te geven, ook als die je isoleert, zo luidt de boodschap van choreograaf Cecilia Moisio in haar tienervoorstelling Revolt (14+) bij Maas theater en dans.

Ze onderwerpt de stelling dat iedereen een conformist is helaas wel aan een nogal letterlijk en uitleggerig onderzoek. De sociale arena op het podium transformeert in een laboratorium, waar ook wij proefpersonen zijn. Stand up, zo verordonneert Iris ons meermalen. Kijken wie tot het eind volgzaam meebeweegt. Eén keer mogen we meestemmen met kleurkaartjes waarmee verder weinig in het tegengaan van hokjesdenken wordt gedaan.

Na het overrompelende begin maakt Moisio in haar regie meer vreemde keuzen. Zo halen interviewfragmenten met jongeren, ongenadig hard in close up geprojecteerd op een megavideoscherm, telkens de opgebouwde vaart onderuit, hoe oprecht en eerlijk hun zorgen over buitensluiting ook zijn verwoord. De performers verwisselen ondertussen hun labjassen achter spatlappen voor meerdere actie-outfits. De ‘spontane’ versterking uit de zaal komt geënsceneerd over, hoe expressief vertolkt ook. En de berg aangestipte vooroordelen voelt wat oeverloos. De opdracht vooral ‘mens in plaats van groep te zijn’ verdient zeker een pleidooi. Maar het lijkt of de bewustwording over volgzaam massagedrag in Revolt de artistieke vorm te overheersend dicteert.

Revolt (14+) Dans ★★☆☆☆ Door Maas theater en dans. Choreografie en regie: Cecilia Moisio. 17/9, Maaspodium, Rotterdam. Tournee t/m 10/12

