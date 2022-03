De artiesten op Black Radio III krijgen van de soepele band van Robert Glasper een mooi muzikaal fundament ★★★☆☆

Beeld RV

De Amerikaanse toetsenist Robert Glasper had er een breuk met zijn platenlabel Blue Note voor over om zijn derde Black Radio-album te voltooien. De sessies voor het vervolg op de delen 1 en 2, waarop Glasper de samenwerking aanging met hiphop- en r&b-artiesten, duurden Blue Note te lang en waren te kostbaar.

Toch goed dat de man, die als geen ander zwarte muziekstijlen soepel kan laten samenvloeien, heeft doorgezet. Het album Black Radio III bevat een aantal bijzondere samenwerkingen. Die tussen rapper Q-Tip en jazzster Esperanza Spalding bijvoorbeeld, in Why We Speak. Of die tussen soulzangeres en Lalah Hathaway en hiphopveteraan Common in Everybody Wants to Rule the World.

Dat is natuurlijk een cover van de Tears For Fears-hit, waarmee Glasper de aloude jazztraditie van het bewerken van pophits voortzet. Het is ook steeds Glasper die met in zijn warme, soepel tussen jazz en hiphop laverende band met onder meer bassist Derrick Hodge en drummer Justin Tyson een warme bodem neerlegt. Dat geeft de muziek een mooi fundament, die helaas tegen het einde dankzij een paar vlakke liedjes verbrokkelt.

Robert Glasper Black Radio III Jazz ★★★☆☆ Loma Vista/Universal