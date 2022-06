De artiesten in Lokroep spelen vol overgave en zijn vooral sterk in de zangnummers ★★★☆☆

Lokroep – De #wetoo musical van Nanoek. Beeld Peggy de Haan

Het is zonder twijfel de belangrijkste scène uit de voorstelling Lokroep – De #wetoo musical: het gesprek tussen de talkshowhost en schrijver Margot Kamphuis. Aanleiding is de rechtszaak die de volgende dag tegen Kamphuis’ man, een beroemd uitgever die ervan wordt verdacht zeventien jonge vrouwen te hebben misbruikt, zal plaatsvinden. Kamphuis wordt aan een spervuur van vragen onderworpen, maar weigert haar man te laten vallen. Superieur neemt zij tijdens dit verbale gevecht de touwtjes in handen en gaat het over fictie en fantasie.

Het is tevens de illustratie van wat die hashtag #wetoo betekent: Anouk Beugels, die Lokroep heeft bedacht en regisseert, wil hiermee aantonen dat wij met z’n allen min of meer schuld hebben aan het wereldwijde misbruik dat sinds de #MeToo-beweging bekend is geworden. Wegkijken, oogluikend toestaan, wie is dader, wie is slachtoffer: dat alles is een groot grijs gebied.

In de eerste productie van haar groep Nanoek komt het onderwerp grensoverschrijdend gedrag in een aantal verhaallijnen aan bod. Naast die talkshow kijken we bijvoorbeeld naar een klassieke auditie waarin een actrice voor de hoofdrol in De getemde feeks wordt gezocht. En naar een hartoperatie waarin de arts iets te dicht bij zijn assistent komt en de patiënt bijna bezwijkt. Als Lokroep ook iets leert, is dat niet elke aanraking ongewenst hoeft te zijn.

In haar regie laat Beugels die verhaallijnen door elkaar lopen. Een musical in traditionele zin is Lokroep niet: het zijn vooral langere speelscènes, af en toe onderbroken door een lied, een muzikaal intermezzo of een meerstemmig gezongen cantate. Qua vormgeving is het simpel gehouden: een stoet verrijdbare tl-balken.

De negen artiesten voeren vol overgave uit, en zijn vooral sterk in de zangnummers. Saskia Mees speelt bovendien een knappe rol als schrijver Margot Kamphuis, die haar leven weer op de rails moet zien te krijgen.