De architectuurfoto’s van Werner Mantz zijn wereldwijd gewild – en nu ook te zien in Maastricht

Werner Mantz. Siedlung Keulen-Kalkerfeld, 1930. Beeld Collectie Bonnefanten

Museum of Modern Art én Metropolitan Museum of Art in New York. Tate Modern in Londen. J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Centre Pompidou in Parijs. Tokyo Photographic Art Museum. Het zijn niet de minste musea die werk hebben verworven van de Duits-Nederlandse fotograaf Werner Mantz (1901-1983). Meer dan dertig kunstinstellingen op vier continenten hebben beelden van zijn hand in de collectie. Toch is hij in Nederland relatief onbekend.

Een overzichtstentoonstelling in museum Bonnefanten in Maastricht, een wereldprimeur, moet dat veranderen. In driehonderd vintage foto’s wordt het oeuvre samengevat van Mantz, die een Joodse moeder had en vanwege het nazibewind Duitsland voorgoed inruilde voor Nederland.

Hij woonde lang in Maastricht, maar zijn sterkste werk dateert van daarvoor. In de jaren twintig en dertig fotografeerde hij in opdracht de Duitse wooncomplexen en villa’s die waren ontworpen door de architecten van het ‘Nieuwe Bouwen’, een beroemd geworden stroming. Deze opnamen werden later zeer gewild. In 2006 telde een Amerikaans museum op een veiling voor één zo’n afdruk zelfs 72 duizend dollar neer; omgerekend naar het huidige prijspeil is dat zo’n 111 duizend euro.

Werner Mantz. Haus der Kölnischen Zeitung, Pressa, Keulen, 1928. Een zeldzame variant van deze foto bracht in 2006 op een veiling 72.000 dollar op. Beeld Collectie Bonnefanten

Mantz werd geboren in Keulen. Daar maakte hij naam als portret- en productfotograaf. Zelfs van een eiersorteermachine, destijds een technische noviteit, wist hij met zijn zware glasplaatcamera iets artistieks te maken. Niet alleen had hij een goed oog, hij was ook een meester in het gebruik van natuurlijk licht.

Zie het geometrische beeld dat hij rond 1930 schoot van het nieuwe wooncomplex Weiße Stadt in Keulen. Hij zoomde in op een gevel met verspringende ramen waarop scherpe schaduwen staan (van balkons, blijkt uit een andere foto). ‘Laat de zon voor je werken’, schreef hij ooit. ‘Zon en wolken dragen vaak meer bij aan een beeld dan ik.’

Zijn sterke composities en zijn minutieus voorbereide benutting van daglicht – hij wachtte soms lang op de juiste omstandigheden – deden de door hem vereeuwigde gebouwen er nog moderner uitzien dan ze al waren.

Rond 1932 droogde de stroom opdrachten voor Mantz op; na de beurskrach op Wall Street was de Duitse economie in een diepe crisis geraakt. Samen met zijn vriend en compagnon Karl Mergenbaum, die de donkere kamer bestierde, opende hij een tweede studio in Maastricht. ‘Ze besloten op twee paarden te wedden’, verklaart Clément Mantz, de 74-jarige zoon van de fotograaf die aan het retrospectief in Bonnefanten heeft meegewerkt.

Werner Mantz, Koeltorens Staatsmijn Emma, Hoensbroek, 1938. Beeld Collectie Bonnefanten

Daarbij speelde ook de opmars van de nazi's een rol. In november 1938 vielen aanhangers van Hitler tijdens de zogenoemde Kristallnacht op grote schaal Joden aan. Dat was het sein voor het duo om in Maastricht te gaan wonen. Rond die tijd kreeg Mantz grote opdrachten van de provincie Limburg: hij legde de staatsmijnen vast en de nieuw aangelegde provinciale wegen.

Bij zijn verhuizing naar Nederland had hij zijn ouders en de tweelingzus van zijn moeder meegenomen. Gedurende de Duitse bezetting wist Mantz, dankzij een doktersverklaring, lang zijn Joodse moeder en tante te vrijwaren van deportatie naar een concentratiekamp. In juni 1944 dook hij met zijn familie onder. Een paar maanden later werd de stad bevrijd.

Mantz verdiende daarna zijn geld vooral met portretfotografie. Nogal bijzonder: in zijn studio aan het Vrijthof gebruikte hij alleen maar daglicht. ‘Terugkijkend naar de duizenden portretten die Mantz maakte, valt op hoe hij elk individu een eigen uitstraling wist te geven’, schrijft gastcurator Frits Gierstberg van het Nederlands Fotomuseum (dat veel werk van de fotograaf beheert) in de catalogus van de expositie.

Opvallend genoeg heeft Mantz na de oorlog weinig nieuwe architectuur in Nederland opgezocht met zijn camera, terwijl in een aantal steden voortvarend werd gebouwd. Kreeg hij geen opdrachten als Duitser? Probeerde hij het niet eens vanwege zijn Duitse accent? Kort voor de oorlog was hij in Venlo gearresteerd, toen hij daar in opdracht opnamen van bruggen maakte. Dat had hem een nacht in de cel opgeleverd en een aantekening in een dossier die hem belette Nederlander te worden.

Wat zeker ook meespeelde: zijn zaak in Maastricht bloeide. ‘Hij had werk zat’, aldus Clément Mantz. Naast de portretstudio – Mantz was een erkend kinderfotograaf – deed hij allerlei commerciële klussen. Buiten Limburg heeft hij echter nooit een Nederlandse opdrachtgever gehad. De kloof tussen boven en onder de rivieren is daar misschien debet aan, suggereert Gierstberg. Een karaktertrek van Mantz hielp mogelijk ook niet, denkt zoon Clément. ‘Hij was heel eigenzinnig. Zo was hij tegen vaccinaties. Hij weigerde ook om verzekeringen af te sluiten. Dat ontdekten we pas toen hij eind jaren zestig in een Parijse garage uitgleed over een olievlek en zijn heup brak.’

In 1971 ging Werner Mantz met pensioen en sloot hij zijn studio. Zijn naam was buiten Maastricht nauwelijks bekend. Vier jaar later begon de kentering. Op een groepstentoonstelling in Keulen trokken zijn Duitse architectuurfoto’s veel aandacht. Toen die in 1977 ook werden geëxposeerd tijdens Documenta, het vijfjaarlijkse festival van moderne kunst in Kassel, was de herontdekking een feit.

‘Maar mijn vader wist altijd al dat zijn werk goed was’, stelt Clément Mantz. ‘In de jaren vijftig had hij al zijn beste foto’s opzij gelegd voor aankoop door een museum in Keulen. Hij praatte er alleen niet zoveel over.’