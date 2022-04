De ‘apocalyptische klimaatcomedy’ van cabaretduo OldenHermanns is verrassend en vermakelijk ★★★★☆

Lize van Olden en Anna Hermanns in FCKD! Beeld Anna van Kooij

Het is 2040, en het cabaretduo OldenHermanns heeft de overstroming van de Randstad overleefd – een gebeurtenis die de meeste van hun collega’s niet kunnen navertellen. Lize van Olden en Anna Hermanns stonden erbij, keken ernaar en kunnen nu gewoon hun tweede voorstelling spelen, FCKD!, ‘een apocalyptische klimaatcomedy vol ecotainment’.

Met die slim gekozen toekomstvorm kunnen ze in een batterij aan scènes en een paar liedjes allerlei kanten op. Leuk: ecocide plegen. Leuker: een moeder die haar kind een grote ecologische voetafdruk aanwrijft. Leukst: een klimaatvluchteling uit de Randstad die aanklopt bij een boerderij in het oosten van het land.

Niets verontrustends hoor; dat ecotainen gaat OldenHermmans goed af. FCKD! is grappig en ziet er ook nog eens geweldig uit – de kostuums, het licht. Precies hetgeen Van Olden en Hermanns welkom beginnen te becommentariëren als ze na een tijdje gefrustreerd uit hun rollen stappen en het weer 2022 is. Een ernstige crisis inzetten als bron van amusement om bij achterover te leunen, is dat nou ‘iets doen’, genoeg doen, het juiste doen? Eens uitproberen of je een publiek dat komt om (weg) te lachen ook kunt verblijden met een urgente tirade om serieus aan te sporen tot gedragsverandering. Hermanns tegen Van Olden: ‘Misschien zou je iets meer positief kunnen activeren!’

Zo gaat het ook over waar het wringt, het slijten van een lastig verhaal waarvan de boodschap altijd maar hoopvol moet zijn. En maar mediteren, yogaën, ‘me, myself & iPhone opladen’ en onszelf duurzaam uit de schuld kopen, zoals het duo in het begin al zei. En maar kaartjes aanschaffen voor een apocalyptische klimaatcomedy, die tegen het einde wat minder verrassend wordt, maar dan al een een hele tijd, ja sorry, erg vermakelijk is geweest.